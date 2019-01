Dzisiaj poznamy nominacje do Oscarów. Joanna Kulig będzie „czarnym koniem”?

Ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 24 lutego w Hollywood. Miesiąc przed galą poznamy nominacje do prestiżowych statuetek. Akademia już w grudniu opublikowała krótkie listy nominowanych w dziewięciu kategoriach. Dowiedzieliśmy się wtedy, że szansę na Oscara wciąż ma „Zimna wojna”, która powalczy z innymi produkcjami nieanglojęzycznymi. Już we wtorek przekonamy się, czy film Pawła Pawlikowskiego znajdzie się wśród pięciu tytułów wytypowanych do nagrody.

Joanna Kulig na liście nominowanych?

Podobnie będzie w przypadku innych kategorii. Z krótkich list, na których znalazło się po kilkanaście tytułów lub nazwisk, Akademia 22 stycznia ogłosi pięć liczących się w walce o Oscara. Co ciekawe, organizatorzy zadbali o to, by odpowiednio budować napięcie wokół walki o najbardziej prestiżowe wyróżnienia. Nie podano krótkich list z nazwiskami najlepszych aktorów i aktorek oraz filmów. Tym samym we wtorek opublikowane zostaną zestawienia „pięciu nominowanych”. Czy w kategorii „najlepsza aktorka” znajdzie się Joanna Kulig?

Według „The New York Times”, Polka ma na to duże szanse. Dziennik wprawdzie w pierwszej kolejności wymienia Glenn Close, Lady Gagę, Olivię Colman, Mellisę McCarthy, Emily Blunt oraz Yalitzę Aparicio ale także Zuli z „Zimnej wojny” poświęca sporo uwagi. Kulig razem z Toni Collette oraz Nicole Kidman został uznana za „czarne konie” rywalizacji o Oscara.

Z jakimi filmami powalczy „Zimna wojna”?

W kategorii „najlepszy film nieanglojęzyczny” do ścisłej czołówki trafiła też polska koprodukcja – kazachski film „Ayka”. W rywalizacji mocnym kandydatem jest też obraz „Shoplifters” w reżyserii Hirokazu Kore-edy, którego dystrybutorem w Polsce jest PMPG Polskie Media. Z jakimi innymi tytułami będą rywalizować polscy twórcy?

"Shoplifters" - Japonia

Japoński dramat na podstawie scenariusza Hirokazu Kore-eda i w jego reżyserii. W rolach głównych na ekranie zobaczymy Lily Franky i Sakura Ando. Produkcja opowiada o rodzinie, która regularnie dokonuje kradzieży sklepowej, by poradzić sobie z życiem w ubóstwie. Film miał premierę 13 maja 2018 roku na Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie zdobył Złotą Palmę. Wcześniej produkcja otrzymała też nagrodę Asia Pacific Screen Award za najlepszy film fabularny. Ma także na swoim koncie nominację do Złotego Globu w kategorii "najlepszy film obcojęzyczny".



"Roma" - Meksyk

Dramat w reżyserii Alfonso Cuarona, w którym zagrali m.in. Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Marco Graf, Daniela Demesa, Enoc Leaño i Daniel Valtierra. Akcja filmu osadzona jest we wczesnych latach 70. XX wieku i jest po części autobiograficzną opowieścią o wychowaniu Cuarona w Meksyku. Tytuł jest nawiązaniem do Colonia Roma, dzielnicy w Meksyku. Od 14 grudnia 2018 roku film możemy oglądać na Netflixie.



"Sny wedrownych ptaków" - Kolumbia

Dramat kryminalny w reżyserii Cristiny Gallego i Ciro Guerra. Podczas marihuanowej bonanzy, która zapoczątkowała handel narkotykami w Kolumbii, Rapayet i jego rodzina angażują się w walkę, by kontrolować biznes. To kończy się niszczeniem ich życia i kultury. Film osadzony jest w pod koniec lat 60. i na początku 70. Jest podzielony na pięć rozdziałów: "Dzika trawa", "Groby", "Dobrobyt". "Wojna i Limbo".



"The Guilty" - Dania

Duński thriller wyreżyserowany przez Gustava Mollera. Film opowiada o policjancie, którzy odpowiada na wezwanie ze strony porwanej kobiety. Po tym rozpoczyna się wyścig z czasem.



"Never Look Away" - Niemcy

Niemiecki dramat w reżyserii Floriana Henckela von Donnersmarcka. Artysta Kurt Barnert ucieka z Niemiec Wschodnich do Niemiec Zachodnich, jednak wciąż prześladują go wspomnienia jego dzieciństwa pod rządami nazistów i reżimu NRD.



"Ajka" - Kazahstan

Rosyjsko-kazachstański dramat. W Cannes Samal Yeslyamova, która jest odtwórczynią głównej roli, zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki. Film opowiada o biednej kobiecie, która nie ma pracy i stara się wychować dziecko.



"Capernaum" - Libia

Dramat napisany i wyreżyserowany przez Nadine Labaki. Film otrzymał 15-minutową owację na stojąco po premierze w Cannes 17 maja 2018 roku. Podczas odbywania pięcioletniego wyroku za brutalne przestępstwo, 12-letni chłopiec pozywa rodziców za zaniedbanie.



"Burning" - Korea Południowa

Dramat z 2018 roku w reżyserii Lee Chang-donga, który już po raz trzeci startuje w tej kategorii. W filmie występują między innymi Yoo Ah-in, Steven Yeun i Jeon Jong-seo. Produkcja oparta jest na opowiadaniu "Barn Burning" Harukiego Murakamiego. To pierwszy film koreański, który trafił na shortlistę do Oscara. Jong-su spotyka dziewczynę, która w przeszłości była jego sąsiadką. Ta prosi go, aby zaopiekował się jej kotem podczas gdy ona wyjedzie w podróż do Afryki. Po powrocie przedstawia Jong-su Bena - tajemniczego faceta, którego tam poznaje. Ten wyznaje im swoje sekretne hobby.Czytaj także:

Nominacje do Złotych Malin 2019. Antynagrodę może zgarnąć m.in. Donald Trump