Pojawia się obok Kylie Jenner niemal na każdym zdjęciu. Kim jest ten mężczyzna?

Mężczyzna twierdzi, że Kendall Jenner jest jego siostrą bliźniaczką. W rozmowie z portalem Bored Panda, Kirby Jenner ocenił, że wierzy w to, że jego i Kendall dzieli niezłomną więź. – Mama mówi, że jesteśmy trochę jak Siegfried i Roy (amerykański duet pochodzenia niemieckiego, który występował w Las Vegas jako iluzjoniści) – żartował. – A tak na poważnie – uważam Kendall za swoją idolkę. Ona robi wiele dla swojej rodziny, oddaje do recyklingu wszystkie puszki i butelki, a nawet ma wspaniały głos (baryton). Wspiera wszystkie moje nieudane interesy i marzenia. Myślimy nad tym, żeby założyć firmę, która zajmowałaby się naprawą mikrofalówek – trochę jak „Pimp My Ride” – mówi komik.

Mężczyzna mówi, że ludzie wciąż pytają go o Photoshopa, a on nawet nie wie, co to jest. – Poprosiłem mojego przyjaciela, Zitiego, żeby mi wyjaśnił, bo jest znanym komputerowym gościem i to było bardzo przytłaczające, robiło mi się niedobrze – twierdzi. Dodaje przy tym, że czasami używa Painta do rysowania. – Używam tam ołówka, rysuję ptaka, żyrafę... Potem używam wiadra z farbą, aby wypełnić blade miejsca kolorem. Czasami je drukuje i rozdaje znajomym – żartuje.

Kirby Jenner na swoim Instagramie zgromadził niemałą kolekcję zdjęć z rodziną Kardashian/Jenner. Wybraliśmy dla was te najlepsze.

