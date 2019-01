Sataniści, porwania, zabójstwa. Sprawy, które mogły zainspirować twórców serialu „True Detective”

Uwaga – artykuł zawiera spoilery z serialu „True Detective” .

W dwóch pierwszych odcinkach trzeciej odsłony serialu dochodzi do zaginięcia dwójki rodzeństwa – Willa i Julie Purcell, którzy za pozwoleniem swojego ojca pojechali na rowerach do jednego z z parków w Arkansas i nie wrócili do domu. Pod koniec pierwszego odcinka detektywi Wayne Hays (Mahershala Ali) i jego partner Roland West (Stephen Dorff) potwierdzają, że Will jest martwy, ponieważ znajdują jego ciało w lesie. Julie wciąż uważana jest za zaginioną.

Serial przedstawia trzy różne linie czasowe: wątek przestępstwa, które ma miejsce w 1980 roku, dochodzenia, które ponownie wszczęte zostaje w 1990 roku oraz tworzenia dokumentu na temat tej sprawy i wywiadu z Haysem w 2015 roku (Hays cierpi na demencję i szuka w pamięci faktów związanych z tą sprawą).

Portal amerykańskiego tygodnika „Time” zwrócił uwagę na kilka prawdziwych historii, które mogły być inspiracją dla twórców trzeciego sezonu serialu.

Czytaj także:

Chris Brown aresztowany w Paryżu. Miał dopuścić się gwałtuCzytaj także:

Co łączy Brada Pitta i Charlize Theron? „Stworzyliby piękną parę, ale ...”Czytaj także:

Trzeci sezon „True Detective” już w HBO. Tymczasem Mahershala Ali zgarnia nagrodę za „Green Book”