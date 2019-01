„Green Book” z 5 nominacjami do Oscara! W kinach od 8 lutego

Po otrzymaniu 3 Złotych Globów, prestiżowej nagrody Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych, głównej nagrody na Festiwalu Filmowym w Toronto, Nagrody Critics’ Choice Award, dwóch nagród National Board of Review, czterech nominacji do nagrody BAFTA, oraz dziesiątek innych nagród i nominacji, dzisiaj „Green Book” z pięcioma nominacjami do Oscara rozpoczyna swoją walkę o najważniejsze nagrody w branży filmowej.

Obraz Petera Farrelly'ego nominowany został w kategoriach: najlepszy film, najlepszy aktor pierwszoplanowy (Viggo Mortensen), najlepszy aktor drugoplanowy (Mahershala Ali), najlepszy scenariusz oryginalny (Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie, Peter Farrelly), najlepszy montaż (Patrick J. Don Vito)

Laureatów Oscarów poznamy podczas ceremonii rozdania, która odbędzie się 24 lutego. Oto pełna lista nominacji:

Czytaj także:

Trzy nominacje dla „Zimnej Wojny”. Pełna lista filmów i aktorów, którzy mają szansę na Oscara

„Green Book”

„Mahershala Ali jako wybitny jazzman i Viggo Mortensen w roli jego włosko-amerykańskiego szofera! Cudowna, pełna humoru i ciepła, prawdziwa historia niewiarygodnej przyjaźni” – reklamuje film dystrybutor, M2 Films.

Tony, drobny cwaniaczek z Bronxu, z nadzieją na zgarnięcie konkretnej sumki, zatrudnia się jako szofer wybitnego, ekstrawaganckiego muzyka Dona Shirleya. Razem wyruszają w wielotygodniowe tournée na południe Stanów Zjednoczonych. Z pozoru różni ich wszystko: od majątku i wykształcenia, przez sposób bycia, po ulubione jedzenie i rozrywki. Z czasem jednak będą mieli okazję przekonać się, że tak naprawdę więcej ich łączy, niż dzieli. Ich wspólna, pełna przygód podróż stanie się początkiem nieprawdopodobnej przyjaźni.

Czytaj także:

„Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego otrzymała trzy nominacje do Oscara!