„Zimna wojna” z trzema nominacjami do Oscarów. Gdzie można obejrzeć film?

Dobra passa filmu reżysera „Idy” trwa. W sobotę 15 grudnia „Zimna wojna” została okrzyknięta najlepszym europejskim filmem roku. W Sewilli „europejskie Oscary” otrzymali w poszczególnych kategoriach Paweł Pawlikowski (za reżyserię i scenariusz), Joanna Kulig (najlepsza aktorka) oraz Jarosław Kamiński (montaż). We wtorek 22 stycznia ogłoszono, że film został nominowany do Oscara w trzech kategoriach. Produkcja ma szansę na statuetkę w kategorii „najlepszy film nieanglojęzyczny”, za zdjęcia (w tej kategorii nominowany został Łukasz Żal) oraz za reżyserię. Trzecia z kategorii to szansa na statuetkę dla Pawła Pawlikowskiego.

O czym opowiada „Zimna wojna” ?

Najnowszy film Pawlikowskiego, nagrodzony wcześniej m.in. „Złotą palmą” w Cannes, to historia trudnej miłości dwojga artystów, ukazanej na tle przemian w Europie w czasach zimnej wojny. Główni bohaterowie - obdarzona niezwykłym głosem Zula (Joanna Kulig) i utalentowany pianista Wiktor (Tomasz Kot) - jednocześnie nie potrafią bez siebie żyć, ale też nie umieją być razem. Dzieli ich pochodzenie, charakter, ale też trudne wydarzenia polityczne lat 50. i 60. Ich miłosna historia rozgrywa się w Polsce, Berlinie, Jugosławii i Paryżu. Paweł Pawlikowski przyznaje, że „Zimna wojna” to jego najbardziej osobisty film. Pierwowzorem Zuli i Wiktora byli jego rodzice, których burzliwą miłość zakończyła śmierć obojga w 1989 roku, tuż przed upadkiem Muru Berlińskiego.

Gdzie obejrzeć film „Zimna wojna” ?

Choć „Zimna wojna” swoją premierę miała 8 czerwca, do tej pory film można oglądać w niektórych kinach. W Warszawie wyświetlany jest m.in. w kinie Muranów, Kinotece i kinie Luna. Film można obejrzeć także online, za pośrednictwem platform streamingowych. W swojej ofercie mają go Player.pl (w cenie 12 złotych za dostęp na 48 godzin) oraz VOD.pl (9,9 zł bądź 13,53 zł w przypadku płatności przez SMS).

