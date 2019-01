Dostał nominację do Oscara za zdjęcia do „Zimnej Wojny”. Kim jest Łukasz Żal?

Film „Zimna Wojna” w reżyserii Pawła Pawlikowskiego został nominowany do Oscara w trzech kategoriach. Produkcja ma szansę na statuetkę w kategorii „najlepszy film nieanglojęzyczny”, za zdjęcia (w tej kategorii nominowany został Łukasz Żal) oraz za reżyserię. Trzecia z kategorii to szansa na statuetkę dla Pawła Pawlikowskiego.

Kim jest Łukasz Żal?

38-letni Łukasz Żal studiował na Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Zaczynał pracę zawodową jako reżyser i twórca zdjęć do etiud szkolnych. Później był operatorem kamery m.in. w serialu „Daleko od noszy” i filmie „U Pana Boga za miedzą” w reżyserii Jacka Bromskiego. Pracował też przy filmach dokumentalnych i krótkometrażowych takich jak: Paparazzi (2011), Odwyk (2011), Norbert Juras i syn (2011), Lewa połowa twarzy (2013), Arena (2013).

W 2013 roku był autorem zdjęć do dokumentu „Joanna” , który nominowany był do Oscara w kategorii „najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny” . Później pracował z Ryszardem Lenczewskim przy filmie „Ida” . Autorzy zdjęć do tej produkcji otrzymali m.in. nominację do Oscara w kategorii „najlepsze zdjęcia” i Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej.

Łukasz Żal za zdjęcia do „Zimnej Wojny” otrzymał już Srebrną Żabę na Camerimage i nominację do BAFTA Film Award.

Pełna lista nominacji do Oscara 2019

Czytaj także:

Nominacje do Oscarów dla „Zimnej Wojny”. Borys Szyc: To niesamowite. Szczęście i wzruszenie!Czytaj także:

Trzy nominacje do Oscara dla „Zimnej Wojny”. Zobaczcie reakcję Joanny KuligCzytaj także:

„Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego otrzymała trzy nominacje do Oscara!