Te filmy zgarnęły najwięcej nominacji do Oscarów. Macie swoich faworytów? Zagłosujcie!

"Faworyta" reż. Yorgos Lanthimos - 10 nominacji

Film "Faworyta" zgarnął dziś nominację w kategoriach: najlepszy film - Ceci Dempsey, Ed Guiney, Lee Magiday, Yorgos Lanthimos; najlepsza aktorka pierwszoplanowa - Olivia Colman; najlepsza aktorka drugoplanowa - Emma Stone; najlepsza aktorka drugoplanowa - Rachel Weisz; najlepszy reżyser - Yorgos Lanthimos; najlepszy scenariusz oryginalny - Deborah Davis, Tony McNamara; najlepsza scenografia - Alice Felton, Fiona Crombie; najlepsze kostiumy Sandy Powell; najlepsze zdjęcia - Robbie Ryan; najlepszy montaż - Yorgos Mavropsaridis. Fabuła filmu osadzona jest w XVIII-wiecznej Anglii. Dworem królewski i krajem w imieniu królowej zarządza Sarah Churchill (Rachel Weisz), która zdominowała monarchinię - królową Annę, swoją osobowością. Po jakimś czasie na dworze pojawia się kuzynka Sarah, Abigail Hill (Emma Stone), która stara się wkupić w łaski królowej.



"Roma" reż. Alfonso Cuaron - 10 nominacji

"Roma" zgarnęła dziś nominację w kategoriach: najlepszy film - Alfonso Cuarón, Gabriela Rodriguez; najlepsza aktorka pierwszoplanowa - Yalitza Aparicio, najlepsza aktorka drugoplanowa - Marina de Tavira, najlepszy reżyser - Alfonso Cuarón; najlepszy scenariusz oryginalny Alfonso Cuarón; najlepszy film nieanglojęzyczny - Alfonso Cuarón; najlepsza scenografia - Bárbara Enríquez, Eugenio Caballero; najlepszy dźwięk - Craig Henighan, José Antonio García, Skip Lievsay; najlepszy montaż dźwięku - Sergio Diaz, Skip Lievsay. To bardzo osobisty film Alfonso Cuarona. Fabuła jest osadzona w latach 70. i skupia się na historii pochodzącej z indiańskiego ludu Misteków Cleo, która pracuje jako służąca w meksykańskiej dzielnicy Roma. Jej pracodawczynią jest Sofia, która zmaga się z problemami przez nieobecność swojego męża. Cleo odkrywa w końcu straszną prawdę, która na zawsze zmienia jej życie.



"Narodziny gwiazdy" reż. Bradley Cooper - 8 nominacji

Film zgarnął nominacje w kategoriach: najlepszy film - Bill Gerber, Bradley Cooper, Lynette Howell Taylor; najlepszy aktor pierwszoplanowy Bradley Cooper; najlepsza aktorka pierwszoplanowa - Lady Gaga; najlepszy aktor drugoplanowy - Sam Elliott; najlepszy scenariusz adaptowany - Bradley Cooper, Eric Roth, Will Fetters; najlepsza piosenka "The Shallow", wyk. Lady Gaga i Bradley Cooper (I); najlepsze zdjęcia Matthew Libatique; najlepszy dźwięk - Dean A. Zupancic, Jason Ruder, Steven Morrow, Tom Ozanich. Film opowiada historię Jacksona Maine'a (Bradley Cooper) i Ally (Lady Gaga). Maine jest gwiazdorem muzyki country, którego kariera chyli się ku upadkowi, kiedy odkrywa utalentowaną piosenkarkę Ally. Jack nakłania Ally do wyjścia z cienia i pomaga jej osiągnąć sławę. Kariera Ally szybko jednak przyćmiewa dokonania Jacka i musi sobie poradzić z tym, że jego gwiazda powoli gaśnie.



"Vice" reż. Adam McKay - 8 nominacji

Film otrzymał nominację do Oscara w kategoriach: najlepszy film - Adam McKay, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Kevin J. Messick; najlepszy aktor pierwszoplanowy - Christian Bale; najlepszy aktor drugoplanowy - Sam Rockwell; najlepsza aktorka drugoplanowa - Amy Adams; najlepszy reżyser - Adam McKay; najlepszy scenariusz oryginalny - Adam McKay; najlepsza charakteryzacja i fryzury; najlepszy montaż - Hank Corwin. Film reżyserowany jest przez Adama McKaya, który był też autorem nagradzanego przez Akademię filmu „The Big Short”, w którym też zagrał Christian Bale. Aktor wciela się w tym filmie w rolę byłego wiceprezydenta USA Dicka Cheneya. Fabuła skupia się na tym, jak Cheney podążał drogą do zostania najpotężniejszym wiceprezydentem w historii Ameryki.



"Czarna pantera" reż. Ryan Coogler - 7 nominacji

Produkcja otrzymała nominację w kategoriach: najlepszy film - Kevin Feige; najlepsza muzyka oryginalna Ludwig Göransson; najlepsza piosenka - "All the Stars", wyk. Kendrick Lamar i SZA; najlepsza scenografia - Hannah Beachler, Jay Hart; najlepsze kostiumy - Ruth E. Carter; najlepszy dźwięk - Brandon Proctor, Peter Devlin, Steve Boeddeker; najlepszy montaż dźwięku - Benjamin A. Burtt, Steve Boeddeker. Film akcji na podstawie serii komiksów o superbohaterze o tym samym imieniu wydawnictwa "Marvel Comics". Po wydarzeniach w filmie Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, główny bohater T’Challa / Czarna Pantera powraca do Wakandy, aby objąć tron po śmierci ojca. Jego władza zostanie zakwestionowana przez dawnego przeciwnika, co doprowadza do międzynarodowego konfliktu.



"Czarne bractwo. BlacKkKlansman" reż. Spike Lee - 6 nominacji

Film otrzymał nominację w kategoriach: najlepszy film - Jason Blum, najlepszy aktor drugoplanowy - Adam Driver, najlepszy reżyser - Spike Lee; najlepszy scenariusz adaptowany - Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, Spike Le; najlepsza muzyka oryginalna - Terence Blanchard; najlepszy montaż - Barry Alexander Brown. Początek lat 70. Dwóch detektywów - Afroamerykanin i Żyd - przenika do struktur Ku Klux Klanu, aby uniemożliwić jej członkom przejęcie władzy w Colorado Springs.



"Bohemian Rhapsody" reż. Bryana Singer - 5 nominacji

Film otrzymał nominację w kategoriach: najlepszy film - Graham King; najlepszy aktor pierwszoplanowy - Rami Malek; najlepszy dźwięk - John Casali, Paul Massey, Tim Cavagin; najlepszy montaż - John Ottman; najlepszy montaż dźwięku - John Warhurst, Nina Hartstone. Produkcja przedstawia historię zespołu Queen - od czasu powstania do pamiętnego występu na festiwalu Live Aid w 1985 roku.



"Green Book" reż. Peter Farrelly - 5 nominacji

Produkcja otrzymała nominacje w kategoriach: najlepszy film - Brian Hayes Currie, Charles B. Wessler, Jim Burke, Nick Vallelonga, Peter Farrelly; najlepszy aktor pierwszoplanowy - Viggo Mortensen; najlepszy aktor drugoplanowy - Mahershala Ali; najlepszy scenariusz oryginalny - Brian Hayes Currie, Nick Vallelonga, Peter Farrelly; najlepszy montaż - Patrick J. Don Vito. Tony, drobny cwaniaczek z Bronxu, z nadzieją na zgarnięcie konkretnej sumki, zatrudnia się jako szofer wybitnego, ekstrawaganckiego muzyka Dona Shirleya. Razem wyruszają w wielotygodniowe tournée na południe Stanów Zjednoczonych. Z pozoru różni ich wszystko: od majątku i wykształcenia, przez sposób bycia, po ulubione jedzenie i rozrywki. Z czasem jednak będą mieli okazję przekonać się, że tak naprawdę więcej ich łączy, niż dzieli. Ich wspólna, pełna przygód podróż stanie się początkiem nieprawdopodobnej przyjaźni.



"Pierwszy człowiek" reż. Damien Chazelle - 4 nominacje

Obraz Chazelle'a zgarnął nominacje w kategoriach: najlepsza scenografia - Kathy Lucas, Nathan Crowley; najlepsze efekty specjalne - Paul Lambert (II), Ian Hunter (II), Tristan Myles i J.D. Schwalm; najlepszy dźwięk - Ai-Ling Lee, Frank A. Montaño, Jon Taylor, Mary H. Ellis; najlepszy montaż dźwięku - Ai-Ling Lee, Mildred Iatrou. Film „First Man” oparty jest na książce „First Man: A Life of Neil A. Armstrong” autorstwa Jamesa Hansena. Opowiada o życiu astronauty Neila Armstronga, który jako pierwszy człowiek znalazł się na powierzchni Księżyca. Pokazano historię misji NASA, polegającej na wylądowaniu człowieka na Księżycu.



"Mary Poppins powraca" reż. Rob Marshall - 4 nominacje

Nowy film o słynnej niani otrzymał nominacje w kategoriach: najlepsza muzyka oryginalna - Marc Shaiman, najlepsza piosenka - "The Place Where Lost Things Go", wyk. Emily Blunt; najlepsza scenografia - Gordon Sim, John Myhre, najlepsze kostiumy - Sandy Powell. Mary Poppins pomaga nowemu pokoleniu rodziny Banksów odnaleźć radość i zachwyt życiem, które zatracili w szarej codzienności. Niezawodna niania i jej magiczne zdolności jak zwykle przemienią każde zadanie w niezapomnianą, fantastyczną przygodę.