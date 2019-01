Modelka zmieniła kolor skóry z białego na czarny. Twierdzi, że jej dziecko będzie...

Martina Big to niemiecka modelka. Jak podaje portal indy100.com, miała jasną karnację, ale od dwóch lat przyciemnia skórę za pomocą zastrzyków z pigmentem. – Skóra robi się coraz ciemniejsza. Zmieniają się też moje włosy. Stają się coraz bardziej kręcone i ciemniejsze – powiedziała w wywiadzie dla „This Morning”, programu, który jest emitowany w stacji ITV.

Modelka stwierdziła również, że wraz z mężem, który ma białą karnację, mają nadzieję, że będą mieli czarnoskóre dziecko. – Lekarze mówią, że dziecko będzie czarne – powiedziała Martina Big. Dziennikarz przeprowadzający wywiad stwierdził, że nie rozumie, czy jest to możliwe biorąc pod uwagę genetykę. – Będziesz czuła się związana z dzieckiem jeżeli urodzi się białe? – zapytał. – To mieszanka Michaela i mnie. Jestem prawie pewna, że ​​skóra dziecka będzie koloru czarnego albo mlecznej czekolady, albo trochę jaśniejsza – powiedziała. – To nie ma znaczenia – dodała.

Wywiad wywołał liczne komentarze użytkowników Twittera. Wielu nie może uwierzyć w to, co usłyszało. Internauci uważają, że to, że modelka porównała kolor skóry swojego dziecka do czekolady jest nie do zaakceptowania.