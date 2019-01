Agnieszka Radwańska i Anna Jagodzińska w „Tańcu z gwiazdami”! Jest pełna lista uczestników

Agnieszka Radwańska w listopadzie 2018 r. ogłosiła zakończenie sportowej kariery. „W dniu dzisiejszym, po 13 latach zawodowego grania, kończę swoją przygodę z zawodowym tenisem” – poinformowała w poście na Facebooku polska tenisistka. „Niestety nie mogłam już trenować jak dawniej, a organizm i tak coraz częściej odmawiał posłuszeństwa. W trosce o swoje zdrowie, z pełną świadomością obciążenia, jakie niesie rywalizacja na tak wysokim poziomie, nie jestem już w stanie zmobilizować swojego organizmu do jeszcze większej eksploatacji” – wyjaśniła.

Jak się okazuje przed tenisistką pojawiła się kolejna okazja do rywalizacji. Telewizja Polsat poinformowała, że Radwańska pojawi się w programie „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. – Potrzebowałam kilku tygodni, aby podjąć tę decyzję. Wahałam się, ale pomyślałam sobie, kiedy jak nie teraz? Kocham tańczyć, zawsze to była dla mnie przyjemność, a okazji do tańca było bardzo mało. Przez 25 lat tenis zawsze był na pierwszym miejscu. Teraz po skończeniu kariery będzie to świetny trening, dojdzie trochę „adrenalinki”, wiec czemu nie – powiedziała Radwańska na antenie Polsat News. – Jeżeli do czegoś się zobowiązuję, to robię to na sto procent. Jeśli będzie trzeba, będziemy ćwiczyć do późnych godzin nocnych – dodała.

Anna Jagodzińska wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”

W programie wystąpi także Anna Jagodzińska. „Kochani, bardzo się cieszę że mogę już z wami podzielić się tym newsem, zobaczycie mnie w kolejnej edycji »Tańca z Gwiazdami«, jestem bardzo podekscytowana i szczęśliwa. Proszę trzymajcie kciuki!” – napisała w mediach społecznościowych modelka.