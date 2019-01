Reżyser filmu „Roma” Alfonso Cuaron wzruszony nominacjami do Oscarów. Która z nich najbardziej go cieszy?

Yalitza Aparicio jest pierwszą aktorką indyjskiego pochodzenia oraz drugą Meksykanką w historii nominowaną do nagrody. Pierwszą z nich była Salma Hayek, która w 2003 roku została wyróżniona za rolę we „Fridzie” w reżyserii Julie Taymor.

– Oczywiście, nominacje Akademii robią ze mnie najszczęśliwszego człowieka na ziemi, jednak najbardziej cieszy mnie nominacja dla Yalitzy Aparicio – podkreślił Cuaron w rozmowie z portalem Deadline. – To jest film, który skupia się na meksykańskiej pracownicy z rdzennym pochodzeniem, a ona jest jego bohaterem, co sprawia, że jestem niezwykle wzruszony i bardzo poruszony – mówił. Zwrócił też uwagę, że publiczność na całym świecie zdaje się być emocjonalnie związana z filmem. Cuaron mówił też o Marinie de Tavirze, która nominowana została w kategorii „najlepsza aktorka drugoplanowa” za film „Roma” . Podkreślił, że jej „dobroduszność” znacząco wpłynęła na produkcję.

Reżyser zwrócił też uwagę na to, że jego film osadzony jest w latach 70. w Meksyku, w którym mieszkał i nie pasuje do typowej formy o szerokim wydźwięku. Dlatego właśnie podziękował Netflixowi za walkę o ten projekt i stworzenie platformy, bez której film nie osiągnąłby takiego sukcesu. Pytany o to, czy planuje w przyszłości wciąż współpracować z Netflixem, Cuaron zaznaczył, że „nie zastanawiałby się nawet przez sekundę” . – Dali nam znacznie więcej niż obiecali. Tak się cieszę z tego powodu. To nie jest film rodzajowy. Jest czarno-biały i w języku hiszpańskim. Kiedy odbyła się jego premiera, nikt nie znał tych aktorów. To było coś, co mogło skończyć się w jednym kinie w Los Angeles – mówił.

„Roma” jest bardzo osobistym filmem Cuarona. – W jednej trzeciej czasu kręcenia filmu zdałem sobie sprawę z tego, jakie to dla mnie intensywne. Musiałem pogodzić się z tym, że w momencie, gdy go wypuszczę, nie będzie już należał do mnie. Po prostu tworzysz kubek, a widzowie nalewają do niego swoje doświadczenia. Dlatego to bardzo wzruszające, usłyszeć, jak film poruszył ludzi z punktu widzenia ich własnych doświadczeń – dodał.

10 nominacji do Oscarów dla filmu "Roma"

Przypomnijmy, we wtorek 22 stycznia „Roma” zgarnęła nominacje w kategoriach: najlepszy film – Alfonso Cuarón, Gabriela Rodriguez; najlepsza aktorka pierwszoplanowa – Yalitza Aparicio, najlepsza aktorka drugoplanowa – Marina de Tavira, najlepszy reżyser – Alfonso Cuarón; najlepszy scenariusz oryginalny Alfonso Cuarón; najlepszy film nieanglojęzyczny – Alfonso Cuarón; najlepsza scenografia – Bárbara Enríquez, Eugenio Caballero; najlepszy dźwięk – Craig Henighan, José Antonio García, Skip Lievsay; najlepszy montaż dźwięku – Sergio Diaz, Skip Lievsay.

Fabuła jest osadzona w latach 70. i skupia się na historii pochodzącej z indiańskiego ludu Misteków Cleo, która pracuje jako służąca w meksykańskiej dzielnicy Roma. Jej pracodawczynią jest Sofia, która zmaga się z problemami przez nieobecność swojego męża. Cleo odkrywa w końcu straszną prawdę, która na zawsze zmienia jej życie.