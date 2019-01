Co robiła Glenn Close, gdy dowiedziała się o nominacji do Oscara?

Wcześniej Glenn Close nominowana była do Oscarów za swoje role w filmach: „Niebezpieczne związki” , „Fatalne Zauroczenie” , „Urodzony sportowiec” , „Wielki chłód” , „Albert Nobbs” i „Świat według Garpa” . Film „Żona” kręcony był w 2016 roku, na długo przed tym, jak nagłośniony został ruch #MeToo. Wyczucie czasu okazało się przełomowe, ponieważ historia przedstawiona w filmie pasuje do narracji akcji.

Na początku stycznia Glenn Close otrzymała Złotego Globa w kategorii „najlepsza aktorka w dramacie” za film „Żona” . Odbierając nagrodę, poruszyła obecnych słowami na scenie, dotyczącymi swojej matki.

Film „Żona” stworzony został na podstawie powieści Meg Wolizer „The Wife” i opowiada historię Joan Castelman, która wychodzi za mąż za profesora. Po tym, jak jej mąż zdobywa nagrodę Nobla, małżeństwo się rekonstruuje i rozwija się prawdziwa opowieść o geniuszu samej Castleman.

– Siedzę tutaj, dziwiąc się, że ten mały film, wciąż się rozwija. Nakręciliśmy go późną jesienią, zanim zaczął się ruch #MeToo. Cały proces doprowadzenia do stworzenia tego filmu trwał 14 lat. Sony Classics kupiło prawa do dystrybucji w 2017 roku, a następnie zdecydowano się poczekać rok na jego wydanie i muszę przyznać, że świetnie sobie z tym poradzili – mówi Glenn Close w rozmowie z portalem Deadline Hollywood.

Close poinformowała, że przy filmie dużo pomógł jej sam reżyser Bjorn Runge. – Miałam wspaniałego reżysera, któremu mogłam całkowicie zaufać i który dał mi wielkie poczucie wolności. Współpraca z Jonathanem Price'em była wyśmienita – podkreśla aktorka.

Glenn Close swoją nominację świętował w Montanie z rodziną. Zapytana, czy oglądała wydarzenie, poinformowała: „Nie oglądałam. Jakoś zupełnie o tym nie pomyślałam. Było mi tak zimno, że poszłam spać, a o nominacjach dowiedziałam się, gdy mój młodszy brat wszedł do pokoju i powiedział: Dziś rano jemy specjalne naleśniki” .

Gala rozdania Oscarów 2019 odbędzie się w nocy z niedzieli (24 lutego) na poniedziałek (25 lutego) i będzie emitowana przez amerykańską stację ABC. Relację na żywo z przyznania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej będziemy prowadzić dla Państwa w serwisie Wprost.pl.

