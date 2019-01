Chris Brown wypuszczony z aresztu po oskarżeniu o gwałt. „Ta suka kłamie!”

Agencja Reutera powołując się na doniesienia francuskiej policji podała we wtorek, że wraz z Chrisem Brownem w poniedziałek 21 stycznia aresztowane zostały jeszcze dwie osoby, w tym jego ochroniarz. Do zatrzymania doszło po tym, jak 24-letnia kobieta zgłosiła, że została zgwałcona w apartamencie hotelowym Chrisa Browna w nocy z 15 na 16 stycznia.

Chris Brown wyszedł już z aresztu a na swoim Instagramie zamieścił grafikę z napisem: „Ta suka kłamie” . „Chcę, żeby to było całkowicie jasne... To fałszywe oskarżenia! Nigdy! Dla mojej córki i dla mojej rodziny jest to okazanie braku szacunku. Takie zdarzenie byłoby niezgodne z moim charakterem i morale – dodał w komentarzu do zdjęcia.

Kłopoty Chrisa Browna

8 lutego 2009 roku Rihanna odwołała swój występ na 51. gali Grammy Awards. 5 marca Brown został oskarżony o napaść i próbę składania pogróżek, a TMZ ujawnił zdjęcia Rihanny z widocznymi obrażeniami. Chrisa Browna skazano 22 czerwca 2009 roku na 5 lat więzienia w zawieszeniu oraz zakaz zbliżania się na pięćdziesiąt metrów do artystki.

W lipcu 2018 roku Chris Brown został aresztowany przez policję po koncercie w West Palm Beach. Postawiono mu zarzut pobicia w nocnym klubie w Tampie. Po wpłaceniu kaucji został wypuszczony na wolność.