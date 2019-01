Viggo Mortensen z nominacją do Oscara za rolę w „Green Book”. „Nie można mieć wszystkiego”

Viggo Mortensen obecnie przebywa w zaśnieżonym Toronto, gdzie pracuje nad filmem „Falling” – swoim debiutem reżyserskim. Poranek Mortensena uświetniła wiadomość o pięciu nominacjach dla filmu „Green Book” . Obraz Petera Farrelly'ego nominowany został w kategoriach: najlepszy film, najlepszy aktor pierwszoplanowy (Viggo Mortensen), najlepszy aktor drugoplanowy (Mahershala Ali), najlepszy scenariusz oryginalny (Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie, Peter Farrelly), najlepszy montaż (Patrick J. Don Vito).

– Jestem bardzo zadowolony z nominacji dla „Green Book” . Oczywiście jest to świetna wiadomość dla naszego całego zespołu. Chciałbym, żeby Pete Farrelly (Peter Farrelly – reżyser filmu), otrzymał nominację za reżyserię, ponieważ myślę, że stworzył coś niesamowitego. To, co zrobił z „Green Book” stawia go w tej samej lidze z takimi sławami jak Billy Wilder, Frank Capra czy Preston Struges. Jest na tym poziomie i nie sądze, że ktokolwiek jest przygotowany na to, co ma do zaoferowania – podkreślił.

– Nie można mieć wszystkiego, ale też nie można narzekać. Mamy kilka naprawdę fajnych nominacji i myślę, że w przyszłym tygodniu, gdy film trafi do jeszcze szerszej publiczności, to bardzo nam to pomoże. Tego typu nominacje sprawiają, że ludzie naprawdę chętniej idą do kin – mówił w rozmowie z „Deadline Hollywood” .

O czym jest film „Green Book” ?

„Mahershala Ali jako wybitny jazzman i Viggo Mortensen w roli jego włosko-amerykańskiego szofera! Cudowna, pełna humoru i ciepła, prawdziwa historia niewiarygodnej przyjaźni” – reklamuje film dystrybutor, M2 Films.

Tony, drobny cwaniaczek z Bronxu, z nadzieją na zgarnięcie konkretnej sumki, zatrudnia się jako szofer wybitnego, ekstrawaganckiego muzyka Dona Shirleya. Razem wyruszają w wielotygodniowe tournée na południe Stanów Zjednoczonych. Z pozoru różni ich wszystko: od majątku i wykształcenia, przez sposób bycia, po ulubione jedzenie i rozrywki. Z czasem jednak będą mieli okazję przekonać się, że tak naprawdę więcej ich łączy, niż dzieli. Ich wspólna, pełna przygód podróż stanie się początkiem nieprawdopodobnej przyjaźni.

Gala rozdania Oscarów 2019 odbędzie się w nocy z niedzieli (24 lutego) na poniedziałek (25 lutego) i będzie emitowana przez amerykańską stację ABC. Relację na żywo z przyznania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej będziemy prowadzić dla Państwa w serwisie Wprost.pl.

Czytaj także:

Twórcy wierzą w Oscara dla „Zimnej wojny”. „Myślę, że coś na pewno dostaniemy”Czytaj także:

Chris Brown wypuszczony z aresztu po oskarżeniu o gwałt. „Ta suka kłamie!”Czytaj także:

Co robiła Glenn Close, gdy dowiedziała się o nominacji do Oscara?Czytaj także:

Reżyser filmu „Roma” Alfonso Cuaron wzruszony nominacjami do Oscarów. Która z nich najbardziej go cieszy?