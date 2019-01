Syn Jamesa Gandolfiniego zagra Tony'ego w prequelu „Rodziny Soprano”. Podobny do ojca?

Zdaje się, że o podobieństwo postaci w prequelu „Rodziny Soprano” , nie musimy się zbytnio martwić. „Rodzina: to tylko na niej możesz polegać” – powiedział kiedyś legendarny Tony Soprano. Mając to na uwadze, twórca David Chase obsadził w prequelu sławnego serialu Michaela Gandolfini, który wcieli się w rolę młodszej wersji bossa mafii.

Fabuła „The Many Saints of Newark” będzie osadzona w 1967 roku w Newark w stanie New Jersey, gdzie animozje między Afroamerykanami a włoskimi Amerykanami osiągnęły punkt wrzenia. Młody Soprano będzie znaczącą postacią w tej historii, podobnie jak jego ojciec Johnny Boy i wujek Junior Soprano.

– To ogromny zaszczyt kontynuować dziedzictwo mojego ojca, poprzez wchodzenie w rolę młodego Tony'ego Soprano – skomentował 19-letni Michael Gandolfini. – Jestem podekscytowany, że będę miał okazję pracować z Davidem Chase'em i niesamowicie utalentowaną obsadą „The Many Saints of Newark” – podkreślił.

Przy filmie współpracuje też Alan Taylor, długoletni reżyser serialu „Rodzina Soprano” oraz scenarzysta Lawrence Konner. Produkcja filmu rozpocząć ma się jeszcze w tym roku.

James Gandolfini grał rolę Tony'ego Soprano w wielokrotnie nagradzanym serialu HBO przez sześć sezonów. Za swoją pracę zgarnął trzy nagrody Emmy, jednego Złotego Globa i trzy nagrody SAG. Gandolfini zmarł na atak serca w 2013 roku. Miał 51 lat.