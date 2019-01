„Kler” wkrótce pojawi się w sieci. Gdzie będzie można go obejrzeć?

Showmax będzie dostępny w Polsce jedynie do końca stycznia. Użytkownicy tej platformy mieli otrzymać dostęp do filmu „Kler”, ale ostatecznie prawa do filmu uzyskał inny serwis. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, Showmax, który był jednym z koproducentów filmu Wojtka Smarzowskiego, odsprzedał licencję do produkcji grupie TVN Discovery Polska. „Kler” będzie dostępny na platformie Player od 6 lutego. Użytkownicy serwisu otrzymają możliwość obejrzenia filmu za 10 zł, a usługa będzie aktywna przez 72 godziny.

Showmax znika z Polski?

W środę 12 grudnia 2018 roku informowaliśmy, że Showmax prawdopodobnie zniknie z Polski po prawie dwóch latach obecności. Ta popularna platforma ma być dostępna w naszym kraju tylko do końca stycznia 2019 roku. – To wynika ze strategicznej decyzji koncernu Naspers o wycofaniu się z branży wideo w internecie – poinformowała Magdalena Marzec, PR managerka platformy Showmax w Polsce. Naspers przeniósł Showmaxa do spółki MultiChoiceGroup. Planuje sprzedać jej udziały, wprowadzając ją na giełdę w Johannesburgu. „Dalszy rozwój Showmax Polska, jako jedynej firmy działającej w obszarze wideo poza Afryką, nie mieści się w ramach przyjętej strategii zarówno MCG, która koncentruje się na kontynencie afrykańskim, jak i Naspersa. Showmax Africa będzie nadal działać jako część MultiChoice Group, a zmiany nie dotyczą pozostałych inwestycji Naspersa w Polsce” – podkreślono.

Czy TVP kupi platformę Showmax?

Okazuje się jednak, że Showmax być może nie zniknie z Polski. Jak jeszcze w grudniu udało się ustalić dziennikarzom portalu wirtualnemedia.pl, Telewizja Polska jest zainteresowana zakupem platformy Showmax. Maciej Stanecki, członek zarządu TVP, został zapytany czy Telewizja Polska zamierza kupić platformę Showmax. – Jako członek zarządu mogę powiedzieć, że jesteśmy potencjalnie zainteresowani zakupem serwisu i licencji platformy Showmax – stwierdził w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl.

Stanecki tłumaczył również, z jakich powodów władze TVP rozważają taką możliwość. – Byłoby to uzupełnieniem dla naszej mocno rozwijającej się platformy VOD TVP. Oczywiście ostateczną decyzję będziemy mogli podjąć po przeprowadzeniu wyceny i potwierdzeniu co do zawartości oferty. Z punktu widzenia TVP szczególnie interesujące są biblioteka praw oraz same serwisy – dodał. Stanecki podkreślił, że „TVP jest potencjalnie zainteresowana zakupem oraz utrzymaniem działania serwisu”. Członek zarządu TVP opisał także, na jakim etapie jest proces ewentualnego kupna platformy Showmax przez TVP. – Były już pierwsze kontakty na poziomie zarządu – poinformował. – Proces się jeszcze nie zaczął, na razie jest wyrażone zainteresowanie – dodał.

Czytaj także:

Występują w znanych filmach i serialach. Te gwiazdy mają polskie korzenie