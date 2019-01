Kate Winslet pojawi się w nowym serialu HBO. W kogo wcieli się aktorka w „Mare of Easttown”?

Kate Winslet będzie zarówno producentem wykonawczym, jak i wcieli się w rolę jednej z bohaterek serialu „Mare of Easttown” . Zagra detektyw z małego miasta w Pensylwanii. Postać bada morderstwo, podczas gdy jej życie osobiste jest w rozsypce.

Twórcą scenariusza do każdego odcinka będzie Brad Ingelsby ( „Nocny pościg” , „Zrodzony w Ogniu” , „American Woman” ), który będzie też pełnił funkcje producenta wykonawczego a zarazem głównego scenarzysty. Pieczę nad całym projektem sprawował będzie reżyser Gavin O'Connor ( „W cieniu chwały” , „Księgowy” , „Wojownik” ).

