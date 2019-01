Kate Hudson zapewnia córce „neutralne płciowo” wychowanie. „Sama byłam chłopczycą”

Kate Hudson po rozwodzie z Chrisem Robinsonem związała się z Matthewem Bellamym, a później z Dannym Fujikawą. Owocem każdej z tych relacji było dziecko. Najstarszy syn ma 15 lat, kolejny jest 7 lat młodszy, a w ubiegłym roku aktorka urodziła córkę, Rani Rose. To właśnie o niej Hudson opowiedziała w wywiadzie dla serwisu AOL.

„Płynność” cech przypisywanych płci

Aktorka znana z filmów takich jak „Jak stracić chłopaka w 10 dni” , „Ślubne wojny” czy „Pożyczony narzeczony” zdradziła, że zdecydowała się na „neutralne płciowo podejście” przy wychowywaniu 3-miesięcznej obecnie Rani oraz jej dwóch starszych braci. – Posiadanie córki nie zmieniło mojego podejścia, ale tutaj występuje pewna definitywna różnica. Po prostu wychowuje się dzieci niezależnie od płci. Wciąż nie wiemy, w jaki sposób ona zamierza się określić – dodała Hudson.

Aktorka podkreśliła zarazem, że jej córka jest „kobieca w swojej energiczności” i jest „inna niż chłopcy”. Hudson zdradziła przy okazji, że dzięki wychowywaniu się z dwoma braćmi zrozumiała „płynność” ról przypisywanych płci. – Byłam chłopczycą w spódnicy. Mój brat Boston był najbardziej zbliżony do mnie wiekiem, więc traktowałam go jak siostrę. Robiłam mu makijaż i ubierałam go – dodała.

