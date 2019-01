Bohemian Rhapsody traci nominację do nagrody GLAAD. Reżyser przyczyną kłopotów

GLAAD, czyli Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, to organizacja zajmująca się działalnością na rzecz równego traktowania mniejszości seksualnych. Od 1990 roku GLAAD przyznaje specjalne nagrody dla filmów, które w pozytywny lub nietuzinkowy sposób podchodzą do zagadnień społeczności LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender). W tym roku organizacja postanowiła wycofać z konkursu jeden z nominowanych filmów – „Bohemian Rhpasody”.

Wszystko przez zamieszanie wokół osoby reżysera tej produkcji. Bryan Singer, który odpowiadał za stworzenie filmowej biografii Freddiego Mercury'ego i zespołu Queen, został niedawno oskarżony o uprawianie seksu z nieletnimi mężczyznami. W rozmowie z magazynem „Atlantic” dwaj jego byli kochankowie zeznali, że współżyli płciowo z reżyserem jeszcze przed ukończeniem osiemnastego roku życia. Twierdzą, iż mieli wówczas po 15 i 17 lat. Do zbliżeń miało dojść w domach Singera podczas urządzanych przez niego imprez. Zapewniają, że artysta doskonale zdawał sobie sprawę z ich młodego wieku.

