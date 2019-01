Są pierwsze oficjalne zdjęcia z nowego filmu Tarantino „Pewnego razu w Hollywood”. Wyglądają obłędnie

Amerykańską premierę filmu „Pewnego razu w Hollywood” („Once upon a time in Hollywood”) zaplanowano na 26 lipca. To zdecydowanie jedna z najbardziej wyczekiwanych premier 2019 roku. Zarowno ze względu na obsadę, osobę reżysera, jak i kontrowersyjny temat - zabójstwo ciężarnej Sharon Tate, żony Romana Polańskiego. Polskich widzowie z pewnością są też ciekawi roli, jaką w filmie odegra Rafał Zawierucha, wcielający się w rolę polskiego reżysera.

Choć do kin wybierzemy się dopiero za pół roku, już teraz wiadomo, że szykuje się wielki hit. Atmosferę odpowiednio podgrzały pojedyncze zdjęcia z planu i fotosy, udostępnione na łamach „Vanity Fair”. Widzimy w nich m.in. Leonardo DiCaprio ze strzelbą oraz Margot Robbie i Brada Pitta w stylizacjach z tamtych lat. Fotograf Andrew Cooper uchwycił też samego Quentina Tarantino przy pracy. Przyznajemy, że już nie możemy się doczekać gotowego filmu.

Kontrowersyjny film Tarantino

Reżyser Quentin Tarantino pracuje nad filmem o bandzie Mansona. Dzieło oparte na faktach ma uwzględniać morderstwo aktorki Sharon Tate, żony Romana Polańskiego. Historia grupy, która pod koniec lat 60-tych dopuściła się kilkunastu morderstw w okolicach Los Angeles, będzie pierwszym filmem Tarantino opartym na prawdziwych wydarzeniach.

Już pierwsze pogłoski na ten temat elektryzowały całe Hollywood. Sam pomysł nakręcenia filmu o brutalnym mordercy wzbudził w Stanach spore kontrowersje. Charles Manson razem z grupą fanatyków 9 sierpnia 1969 roku włamał się do rezydencji Romana Polańskiego i w brutalny sposób zamordował pięć osób, w tym jego żonę, aktorkę Sharon Tate. Kobieta była wtedy w ósmym miesiącu ciąży.

