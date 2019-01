Warner Bros nie zwalnia tempa. Powstanie „Aquaman 2”

Najnowsze dane na temat „Aquamana” przekazał portal Deadline. Film zarobił już 1,07 mld dolarów i brakuje mu „tylko” 17 mln, by prześcignąć „Mroczny Rycerz powstaje” z serii o przygodach Batmana i stać się najlepiej zarabiającym filmem wyprodukowanym przez Warner Bros. Chociaż studio rozpoczyna prace nad drugą częścią filmu, to wciąż nie wiadomo, kto go wyreżyseruje.

Decydenci z Warner Bros chętnie widzieliby w tej roli Jamesa Wana, któremu w dużej mierze sukces zawdzięcza pierwsza część filmu. Najnowsze ustalenia wskazują, że ceniony reżyser będzie nadzorował powstawanie „Aquamana 2”, w tym wybór scenarzystów. Po lekturze scenariusza podejmie decyzję, czy wyreżyseruje film. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy druga część przygód superbohatera wyjdzie na ekrany kin. Twórcy zapewne będą stopniować emocje, a w pierwszej kolejności dowiemy się, kto dołączy do obsady produkcji.

O czym jest film?

Postać Aquamana została stworzona w 1941 roku przez Morta Weisingera oraz Paula Norrisa. Syn latarnika i wygnanej z Atlantydy kobiety staje się superbohaterem o nadludzkich mocach. Nie dość, że może szybko pływać, to jeszcze potrafi nawiązywać kontakt ze zwierzętami żyjącymi pod wodą. Bohater komiksów doczekał się w końcu ekranizacji filmowej. Za produkcję „Aquamana” odpowiada Warner Bros. Światowa premiera filmu miała miejsce 26 listopada. Widzowie w Polsce mogą oglądać ją od 21 grudnia.

W rolę głównego bohatera wcielił się Jason Momoa znanego z „Gry o tron”, gdzie wcielił się w postać Khala Drogo. Do obsady dołączyły także takie gwiazdy światowego kina jak Nicole Kidman, Amber Heard, Patrick Wilson czy Willem Dafoe. Za reżyserię odpowiada James Wan, który ma na swoim koncie takie produkcje jak „Szybcy i wściekli”, „Obecność” czy „Naznaczony”.