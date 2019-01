Tom Hanks zagra w filmie wojennym. Twórcy przekazali nowe informacje ws. premiery

Serwis Screen Rant przypomina, że premiera „Greyhound” miała nastąpić 22 marca 2019 roku. Twórcy poinformowali ostatnio, że termin ten zostanie przesunięty na 8 maja 2020 roku. Skąd taka zmiana? Studio za dwa miesiące wypuszcza film „Us” Jordana Peela'a i nie chciało, by widownia „rozbiła się” na te dwie produkcje. Oba filmy mogłyby cieszyć się dużym zainteresowaniem, a tym samym część kinomaniaków zdecydowałaby się na jeden seans. W ten sposób Sony ryzykowało, że odnotuje gorsze widoki oglądalności.

Hanks nie zwalnia tempa

Tom Hanks w filmie „Greyhound”, którego jest także producentem, wcieli się w rolę komandora marynarki wojennej, Ernesta Krause. Wojskowy będzie prowadził konwój 37 sprzymierzonych okrętów przemierzających Północny Atlantyk.

Chociaż dzięki przesunięciu daty premiery twórcy mają więcej czasu na dopracowanie filmu, to Tom Hanks i tak nie może narzekać na brak zajęć w 2019 roku. W październiku nastąpi premiera „A Beautiful Day in the Neighborhood” z jego udziałem. Niewykluczone, że Hanks rozpocznie także pracę przy filmie o przygodach Pinokio, gdzie miałby wcielić się w rolę Dżepetto.