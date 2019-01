Kate Backinsale trafiła do szpitala. „Morfina sprawia, że płaczę”

Brytyjska aktorka Kate Backinsale jest znana m.in. z filmów takich jak „Pearl Harbor”, gdzie wcieliła się w rolę podporucznik Evelyn Johnson, „Van Helsing” czy „Underworld”. W 2004 roku wcieliła się w postać Avy Gardner w „Aviatorze” w reżyserii Martina Scorsese. Na swoim koncie ma także rolę w „Pamięci absolutnej”, „Wiele hałasu o nic” czy „Motelu”.

Jak podaje The Independent, w sobotę 26 stycznia aktorka trafiła do szpitala. 45-latka zamieściła na swoim profilu na Instagramie zdjęcie ze szpitalnego łóżka. „Okazało się, że pęknięta torbiel jajnika naprawdę boli, a morfina sprawia, że płaczę. Jestem wdzięczna każdemu, kto się mną opiekuje” – napisała. Pod postem pojawiło się mnóstwo życzeń szybkiego powrotu do zdrowia od zaniepokojonych fanów aktorki. Życzenia przesłało również wielu współpracowników Backinsale oraz artystów m.in. Sarah Silverman, Michael Sheen, Isla Fisher czy Natalie Imbrugila.

Czym jest pęknięta torbiel jajnika?

Torbiele jajnika najczęściej mają przyczynę hormonalną. Pozostawienie torbieli jajnika zwłaszcza dużych rozmiarów grozi powikłaniami w postaci pęknięcia lub skręcenia. Wówczas chorzy skarżą się na silne bóle brzucha, nudności oraz wymioty. Niekiedy pękniecie torbieli związane jest z krwawieniem do jamy brzusznej, którego nasilenie może być różne - do zagrażającego życiu kobiety włącznie.