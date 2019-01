Będzie „Pamiętnik księżniczki 3”. Wiadomość potwierdziła Anne Hathaway

– Chcę to zrobić. Julie (Andrews – red.) chce to zrobić. Debra Martin Chase, nasz producent, chce to zrobić. Wszyscy naprawdę chcemy, żeby to doszło do skutku – podkreśliła Anne Hathaway. – Ale nie chcemy zaczynać, dopóki wszystko nie będzie idealne. Kochamy tę serię tak mocno jak wy. To jest dla nas bardzo ważne i nie chcemy wypuszczać w świat niczego, dopóki nie będzie to gotowe, ale pracujemy nad tym – dodała.

Do tej pory mogliśmy obejrzeć już dwie odsłony przygód Mii Thermopolis. Pierwszy film z serii nosił po prostu tytuł „Pamiętnik księżniczki” i na ekrany kin wszedł w 2001 roku. Drugi o tytule „Pamiętnik księżniczki 2: Królewskie zaręczyny” pojawił się na dużym ekranie w 2004 roku. Fabuła opowiada o tym, jak toczą się losy Mii Thermopolis, dotąd zwyczajnej nastolatki, po tym, jak dowiaduje się, że jest następczynią tronu.

