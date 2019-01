Muminki wracają jako trójwymiarowa, fińska animacja. Możecie już ocenić zwiastun

Kultową „Dolinę Muminków” znają całe pokolenia czytelników i widzów. Także w Polsce była to niezwykle popularna produkcja, wyświetlana przez długi czas w ramach telewizyjnej „Wieczorynki” na antenie TVP1. Nic więc dziwnego, że w dobie kontynuacji i rebootów znanych dzieł (przykładami choćby „Król lew”, „Piękna i Bestia”, „Dumbo”, „Aladyn”), także Muminki doczekały się drugiego życia.

O tym, że jest na co czekać, przekonują nas podjęte do tej pory działania producentów. Budżet nowej „Doliny Muminków” to 20 milionów euro, czyli rekordowe jak na fińską telewizję pieniądze. Za reżyserię odpowiadać będzie nagrodzony Oscarem Steve Box, producentem został John Woolley. Do współpracy zaproszono też znanych anglojęzycznych aktorów, taki jak Kate Winslet, Taron Egerton („Kingsman”), Jennifer Saunders („Shrek 2”) i Matt Lucas („Alicja”). Oczywiście całość zostanie oparta na książkach Tove Jansson – autorki sympatycznych Muminków.

Kiedy możemy spodziewać się gotowego dzieła? Według wstępnych informacji, w Finlandii i Wielkiej Brytanii będzie to luty roku. Nie wiadomo jeszcze nic na temat ewentualnej polskiej wersji. Jak na razie możemy oglądać jedynie zwiastun. Czy tego typu styl przypadnie do gustu widzom przyzwyczajonym do rysunkowej wersji? Jesteśmy ciekawi waszych ocen.