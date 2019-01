W lutym na antenie TVN nowy serial „Szóstka”. Jest już pierwszy zwiastun

Fabuła serialu skupia się na programie łączącym dawców i biorców do przeszczepu. Jak czytamy w opisie serialu, bohaterowie, którzy nie mogą być dawcami dla swoich bliskich, mają możliwość, by oddać nerkę osobie niespokrewnionej, której bliski odda nerkę w zamian. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia transplantacji jest dobrowolna zgoda wszystkich zaangażowanych.

W obsadzie znaleźli się: Julia Wyszyńska (Olga Mirska), Sławomir Orzechowski (Janusz „John” Mirski), Gabriela Muskała (Beata Małecka), Grzegorz Damięcki (Marcin Małecki), Maja Pankiewicz (Natalia Dębicka), Mateusz Rusin (Kamil Stańczak), Marianna Zydek (Iza), Marcin Bosak (Paweł), Marian Dziędziel (profesor Bielik), Agnieszka Pilaszewska (koordynatorka Malewicz), Szymon Piotr Warszawski (doktor Lipski), Magda Biegańska (psycholog), Hubert Woliński (Staszek).

Serial będzie miał 6 odcinków. Premierowy można zobaczyć już w niedzielę 24 lutego o godzinie 21:30.

