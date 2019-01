Joanna Krupa o swoich problemach ze zdrowiem. „To jest masakra”

– Jak się stanie naturalnie to super, ale tak żeby planować to na razie zaczekam – mówiła o macierzyństwie Krupa. – Dowiedziałam się, że mam chorobę hashimoto od tarczycy. Ostatnio miałam prześwietlenie i mam powiększoną tarczycę, i nie wiadomo od czego – wyznała. Jak mówiła, przez to, że cierpi na hashimoto ma też często wahania nastroju. – Tarczyca wpływa też na to czy jesteś w dobrym humorze, czy jesteś smutna. Depresji można dostać przez to, że hormony są nierówne – tłumaczyła.

Jak mówi modelka, zdaje sobie sprawę z tego, że problemy z tarczycą ma co druga czy trzecia kobieta. – To jest masakra. Woda się zatrzymuje, rano wstajesz i masz oczy napuchnięte. Nie chodzi o to czy jesz więcej czy mniej. Teraz nie mogę schudnąć 2,5 kg. Niby to nie dużo, ale męczy mnie to – dodała.