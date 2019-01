HBO przedstawiło premiery na luty. Intrygują dwa nowe seriale

Po szaleńczym wyścigu w grudniu i styczniu, zarówno Netflix jak i HBO wyraźnie zwalniają tempo. W tym miesiącu subskrybenci dostaną raczej kontynuacje znanych produkcji i filmy, które premiery kinowe miały już jakiś czas temu. Nie oznacza to jednak zupełnej posuchy. Wciąż będą pojawiać się nowe odcinki „Detektywa” z Mahershalą Alim w roli głównej. Smakowicie zapowiadają się także „Cudotwórcy” z Danielem Radclifferm („Harry Potter”) i „I Am The Night”.

Królowa strachu

Argentyńsko-duński dramat w reżyserii Valerii Bertuccelli i Fabiana Tiscornia. Młoda artystka na krótko przed premierą swojego monodramu wylatuje na drugi kontynent. Czego poszukuje i przed czym ucieka?



Filadelfia

Oscarowy film z Tomem Hanksem. Opowiada o chorym na AIDS prawniku, który po zwolnieniu z pracy domaga się sprawiedliwości w sądzie.



Mad Max: Na drodze gniewu

Ostra jazda bez trzymanki. Nawet Tom Hardy ledwo orientuje się w tym pięknym chaosie.



Walentynki

W sam raz na 14 lutego.



Adventure Time, sezon 7

Jeśli ktoś obejrzał pierwsze sześć sezonów, obejrzy i siódmy.



Detektyw, sezon 3

Czy będący na topie Mahershala Ali przywróci świetność tej serii? Recenzje po pierwszych odcinkach są obiecujące.



Cudotwórcy

Steve Buscemi jako Bóg. Daniel Radcliff jako anioł. Czy trzeba dodawać coś więcej?



I Am the Night

Serial inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Główna bohaterka dowiaduje się, że rodzice oddali ją tuż po urodzeniu. Poszukując swoich krewnych, trafia na podejrzanego o morderstwo lekarza z Hollywood.

1 lutego

Prawo Artura, odc. 1-2

Wampiry: Dziedzictwo, odc. 9

Młody Sheldon II, odc. 14

Pora na przygodę! VII (cały sezon), odc. 1- 30

Listopad

Zombillenium

2 lutego

Kontra: Spisek, odc. 2

Dysfunkcyjny kot

Hook

Włoska robota

3 lutego

Mary i kwiat czarownicy

Mewa

4 lutego

Na wylocie III, odc. 3

W potrzebie III, odc. 3

Detektyw III, odc. 5

Odpowiednik II, odc. 8

Terapia III, odc. 17-20

Miara człowieka

5 lutego

I am the Night, odc. 1-2

6 lutego

Roswell, w Nowym Meksyku, odc. 4

Filadelfia

7 lutego

Syrena II, odc. 1

Szkoła zabójców, odc. 4

All American, odc. 12

Szkolna imprezka 3

Gwiazdka w Pałacu

Pamiętniki z Oslo

8 lutego

Prawo Artura, odc. 3-4

Wampiry: Dziedzictwo, odc. 10

Młody Sheldon II, odc. 15

Pora na przygodę! IV, odc. 1-9

Mecz ostatniej szansy

Rozróba w Rock Steady

The Following (cały sezon), odc. 1-15

The Following II (cały sezon), odc. 1-15

The Following III (caly sezon), odc. 1-15

9 lutego

Odpałowe królowe II, odc. 1

Kontra: Spisek, odc. 3

Przemycić Hendrixa

Wiek niewinności

Włoska robota

10 lutego

Współczesna rodzina X, odc. 1

Piotruś Królik

Anestezja

11 lutego

Czarny poniedziałek, odc. 3

SMILF II, odc. 3

Na wylocie III, odc. 4

W potrzebie III, odc. 4

Detektyw III, odc. 6

Stacja Berlin III, odc. 9

Odpowiednik II, odc. 9

Terapia III, odc. 21-24

Wielkie wydarzenie

12 lutego

I am the Night, odc. 3

13 lutego

Roswell, w Nowym Meksyku, odc. 5

14 lutego

Syrena II, odc. 2

Szkoła zabójców, odc. 5

Walentynki

Gwiazdkowa miłość

15 lutego

Prawo Artura, odc. 5-6

Zwyczajny serial IV (cały sezon), odc. 1-21

Niepokój

16 lutego

Odpałowe królowe II, odc. 2

Kontra: Spisek, odc. 4

Zagros

17 lutego

Współczesna rodzina X, odc. 2

Paweł, apostoł Chrystusa

Ella i John

Królowa strachu

18 lutego

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VI, odc. 1

Czarny poniedziałek, odc. 4

SMILF II, odc. 4

Na wylocie III, odc. 5

W potrzebie III, odc. 5

Detektyw III, odc. 7

Stacja Berlin III, odc. 10

Odpowiednik II, odc. 10

Terapia III, odc. 25-28

Zakochać się

19 lutego

I am the Night, odc. 4

20 lutego

Cudotwórcy, odc. 1-2

21 lutego

Syrena II, odc. 3

Szkoła zabójców, odc. 6

Diabeł ubiera się u Prady

Znowu Gwiazdka

Breslin i Hamill: Mistrzowie reportażu

22 lutego

Wampiry: Dziedzictwo, odc. 11

Młody Sheldon II, odc. 16

Pora na przygodę! V (cały sezon), odc. 1-19

Zwykłe chwile

Z krwi i kości

23 lutego

Odpałowe królowe II, odc. 3

Kontra: Spisek, odc. 5

Gospodynie nie istnieją

Mad Max: Na drodze gniewu

24 lutego

Współczesna rodzina X, odc. 3

Nieposłuszne

Prawdziwy gangster

Bękarty

Cokolwiek

25 lutego

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VI, odc. 2

Czarny poniedziałek, odc. 5

SMILF II, odc. 5

Na wylocie III, odc. 6

W potrzebie III, odc. 6

Detektyw III, odc. 8

Terapia III, odc. 29-32

Sprawa Moranta

26 lutego

I am the Night, odc. 5

27 lutego

Cudotwórcy, odc. 3

Roswell, w Nowym Meksyku, odc. 6

28 lutego

Syrena II, odc. 4

Szkoła zabójców, odc. 7

All American, odc. 13

Parkland

