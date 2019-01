John Malkovich jako Harvey Weinstein? Aktor przyznaje: To może zdenerwować ludzi

Jak zdradził John Malkovich, sztuka, która swoją premierę będzie miała w czerwcu w londyńskim West End, została napisana w reakcji na wszystkie wiadomości, które ukazały się w zeszłym roku w kontekście nadużyć seksualnych Harveya Weinsteina. Producent został w ubiegłym roku oskarżony o molestowanie seksualne przez ponad 80 kobiet. Obecnie jest on sądzony w Manhattanie w związku z zarzutami dotyczącymi pięciu przestępstw seksualnych.

Aktor wcieli się w sztuce w rolę Barneya Feina, toksycznego producenta. Fabuła sztuki osadzona jest w czasach współczesnych. Malkovich określił ją jako „czarną farsę” i dodał, że nie oczekuje, że wszystkim przypadnie ona do gustu. – Niektórych ludzi oczywiście może zdenerwować, szczególnie tych, którzy doświadczyli tego typu nadużyć – podkreślił. Dodał, że chociaż sztuka skupia się głównie na wyrzuceniu Weinsteina z branży, są w niej też wątki pokazujące szersze zło w branży. – To wielka sprawa w tym biznesie, wiele będzie o tym, jak zachowują się ludzie na stanowiskach – mówił.

Według Malkovicha, jest to mało prawdopodobne, że Weinsteinowi kiedykolwiek uda się powrócić do produkcji filmów. – Wydaje mi się, że byłaby to długa podróż, jednak nic mnie już nie zaskoczy w branży filmowej – dosłownie nic – zaznaczył. – Jedną z podstaw naszego społeczeństwa jest pojęcie odkupienia. To bardzo trudny temat. Czy można mu wybaczyć? To nie zależy ode mnie. Nic mi nie zrobił. To zależy od osób, których życia to dotknęło – dodał.

