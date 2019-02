Będzie druga część „Underdoga”? Twórcy wydali oświadczenie

„Underdog” pojawił się na ekranach kin 11 stycznia. Od tego czasu obejrzało go niemal 800 tys. widzów. Tym samym jest to produkcja, która zaliczyła najlepsze „otwarcie” wśród polskich tytułów o tematyce sportowej. Takie dane przekazał portal gazeta.pl. Przy okazji Ewa Lewandowska i Tomasz Mandes ze spółki EKIPA wydali oświadczenie w sprawie ewentualnej kontynuacji filmu.

„Z dużą satysfakcją informujemy..”.

„W związku z pojawiającymi się spekulacjami prasowymi, a także domysłami widzów dotyczącymi drugiej części filmu „Underdog”, z dużą satysfakcją informujemy, że podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do prac przy kontynuacji tak dobrze przyjętej pierwszej części opowieści o losach Borysa Kosy Kosińskiego” – czytamy w komunikacie.

„Wielu widzów zwróciło uwagę na otwarte zakończenie pierwszej części upatrując w nim zapowiedzi kontynuacji. Dziś możemy potwierdzić, że mieli rację. Od początku prac nad koncepcją scenariusza, zakładaliśmy kontynuację losów bohaterów naszego filmu” – dodano. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy należy spodziewać się drugiej części produkcji.

O czym jest „Underdog”?

„Underdog” jest historią inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami. Film w reżyserii Macieja Kawulskiego ukazuje losy Borysa „Kosy” Kosicińskiego, w którego wcielił się Eryk Lubos. Odnoszący sukcesy zawodnik MMA będzie musiał zmierzyć się ze swoim największym rywalem, Deni Takaevem. W tej roli zobaczyliśmy Mameda Chalidowa, który jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej utytułowanych zawodników mieszanych sztuk walki w Polsce. Przypomnijmy, Chalidow pojawił się ostatnio na łamach tygodnika „Wprost”, gdzie opowiedział o walce z depresją.

Jak czytamy na stronie dystrybutora Next Film, „Underdog” w produkcji agencji Ekipa to „opowieść o słabościach i sile człowieka, zwątpieniu, które pokonuje rodząca się miłość, o walce z przeciwnościami losu i podniesieniu po upadku, poświęceniu, rodzinie i przyjaźni”. Oprócz Lubosa i Khalidova, na ekranie wystąpili także m.in. Aleksandrę Popławską, Janusza Chabiora, Tomasza Włosoka, Jarosława Boberka i Emmę Giegżno. Oprócz Next Film za koprodukcję odpowiadają Federacja KSW oraz Telewizja Polsat.