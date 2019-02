Uczestnik „Milionerów” miał problem z pytaniem. Chodziło o kota Schrödingera

Uczestnik biorący udział w czwartkowym odcinku „Milionerów” doszedł do pytania za 125 tys. zł. Hubert Urbański odczytał wtedy kolejne pytanie, które brzmiało: „Kot Schrödingera jest zarazem:

A. wesoły i smutny

B. długo- i krótkowłosy

c. żywy i martwy

d. głodny i syty"

Uczestnik skorzystał z dwóch kół ratunkowych, które jednak nie naprowadziły go na prawidłową odpowiedź. Wskazał na wariant „wesoły i smutny”, który okazał się błędny. Dlaczego? Wyjaśnienia trzeba szukać w... fizyce kwantowej.

Co to jest kot Schrödingera?

Kot Schrödingera jest eksperymentem myślowym opublikowanym w 1935 roku przez austriackiego fizyka, Erwina Schrödingera. Naukowiec wymyślił urządzenie oddziałujące na hipotetycznego kota. Zwierzę wkłada się do pojemnika razem ze źródłem promieniotwórczym oraz detektorem promieniowania, który uwalnia trujący gaz w momencie wykrycia promieniowania. Po połowicznym rozpadzie charakterystycznym dla atomu, istnieje 50 proc. szans, że kot jest martwy oraz takie samo prawdopodobieństwo, że wciąż żyje. Doświadczenie przeprowadzone przez Austriaka było próbą wyjaśnienia reguł rządzących w mechanice kwantowej na obiektach w skali makro.

„Milionerzy” to niezwykle popularny na całym świecie teleturniej. Jego polską edycję prowadzi Hubert Urbański na antenie telewizji TVN. Główną nagrodą jest 1 milion złotych. Do tej pory padła ona tylko dwukrotnie – w 2010 roku zwycięzcą został Krzysztof Wójcik a w 2018 Maria Romanek. Zebraliśmy dla was niektóre z pytań za milion, które przez lata pojawiały się w programie. Czy wygrałbyś główną nagrodę? Sprawdź się.

QUIZ:

Jesteś fanem „Milionerów”? Odpowiedz na pytania za milion