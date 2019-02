Córka byłego polskiego posła robi karierę muzyczną. „Nagrywa na żywo w BBC”

Godson był posłem Platformy Obywatelskiej, Polski Razem i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Do Sejmu wszedł dwa razy: w VI i VII kadencji. Po klęsce wyborczej w 2015 roku zdecydował o zakończeniu swojej politycznej działalności i wrócił do ojczystej Nigerii. Tam na około 608 hektarach ziemi stworzył własne ranczo i założył hodowlę świń.

Pomimo zmiany miejsca zamieszkania, poseł Godson wciąż utrzymuje kontakt z polskimi przyjaciółmi. Poprzez media społecznościowe informuje o swoich bieżących sukcesach i problemach. W czwartek 31 stycznia pochwalił się, że jego najstarsza córka została zaproszona do studia BBC. Tam nagrywała na żywo próbkę swoich umiejętności wokalnych. Proszony przez internautów o więcej, dołączył jeszcze link do jej profilu na Spotify. My przypominamy, że Sharon (obecnie występująca pod pseudonimem Eny) już kilka lat temu debiutowała wokalnie przed polskimi słuchaczami: