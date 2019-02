Co na to księżna? Znajoma wrzuciła stare zdjęcie z Meghan Markle

„Ja i Meghan występowałyśmy jako dzieci w musicalach. Ona wyrosła na księżną Sussex, a ja zostałam gwiazdą West End. Na moje oko – mamy takie samo życie” – napisała na Instagramie McPhee, zamieszczając zdjęcie swoje i Meghan Markle sprzed kilkunastu lat. Jak od tego czasu zmieniła się księżna Sussex?

Meghan Markle na starych zdjęciach. Jak zmieniała się księżna?

Katharine McPhee i Meghan Markle wychowywały się w okolicach Los Angeles, gdzie obie stawiały pierwsze kroki w aktorstwie. O McPhee stało się głośno w 2006 roku, kiedy to wystąpiła w piątym sezonie „American Idol” . Otworzyło jej to drogę do seriali takich jak „Smash” czy „Scorpion” .

Meghan Markle debiutowała w 2002 roku małą rolą w serialu „Szpital miejski” . Światową sławę przyniosła jej jednak rola Rachel Zane w serialu „Suits” ( „W garniturach” ). W 2017 roku, po zaręczynach z księciem Harrym, Meghan zrezygnowała z aktorstwa. Para wzięła ślub w maju 2018 roku, a obecnie spodziewa się pierwszego dziecka. W mediach pojawiają się co pewien czas spekulacje, czy jest szansa na powrót Markle, choćby w ramach gościnnych występów, do serialu.

