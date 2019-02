Bow Wow aresztowany. Jego adwokat twierdzi, że raper był ofiarą

Raper Bow Wow, którego prawdziwe nazwisko brzmi Shad Moss, został aresztowany w sobotę po bójce z kobietą, do której doszło w Atlancie w stanie Georgia. Policja przekazała, że gdy odpowiedziała na wezwanie, kobieta przekazała, że raper zaatakował ją. Bow Wow przedstawia z kolei odwrotny scenariusz. Twierdzi, że to ona zaatakowała jego. „Oficerowie nie byli w stanie określić, kto zaczął bójkę, więc obydwie osoby oskarżone zostały o naruszenie nietykalności cielesnej – przekazał w oświadczeniu oficer Jarius Daugherty. Dwójka została osadzona w areszcie w Fulton County.

Jak podaje CNN, Bow Wow został wypuszczony z więzienia po wpłaceniu kaucji w wysokości 8 tysięcy dolarów. Adwokat rapera Joe Habachy twierdzi, że jego klient został niesłusznie aresztowany. Przekazał, że aresztowana kobieta zaatakowała rapera była odurzona, zaatakowała go przy użyciu lampy, ugryzła go i pluła na niego. – Policja aresztowała obie strony bez logicznego uzasadnienia, mimo że dysponowaliśmy dowodami na to, że Bow Wow był ofiarą – przekazał Habachy. Jak dodał, jego zdjęcie z aresztowania pokazuje wyraźnie niektóre z jego obrażeń. – Bow Wow uważa, że mężczyzna nigdy nie powinien podnieść rękę na kobietę, nawet w samoobronie, dlatego nie bronił się w tej sytuacji – mówi adwokat.