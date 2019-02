Będzie kontynuacja serialu „Plotkara”? Trwają rozmowy

Serial plotkara przyniósł popularność gwiazdom takim jak Blake Lively, Penn Badgley, Leighton meester czy Armie Hammer. Teraz The CW rozważa nakręcenie jego kontynuacji. Mówił o tym sam prezes sieci telewizyjnej Mark Pedowitz podczas tegorocznej gali Television Critics Associations w Los Angeles. – Prowadzimy dyskusje na ten temat, ale jeszcze nie jesteśy pewni, czy to jest dobry moment – podkreślił. – Dużo zależy teraz od Warner Bros i Josha Shwartza oraz Stephanie Savage, ponieważ bez nich nie chcemy robić kontynuacji – dodał.

Josh Shwartz oraz Stephanie Savage nie tylko współtworzyli serial „Plotkara” , który miał sześć sezonów (2007-2012), ale także byli producentami serialu z początku 2000 roku zatytułowanego „Życie na Fali” ( „The O.C”. ). Co ciekawe, Leighton Meester, która w plotkarze wcieliła się w postać Blair Waldorf w prawdziwym życiu jest żoną Adama Brody, który w „Życiu na Fali” grał Setha Cohena.

W 2017 roku Blake Lively zapewniła, że będzie otwarta na zagranie w kontynuacji serialu „Plotkara” . – Dlaczego nie? – mówiła pytana o to przez „Variety” . – To wszystko zależy od tego, ile miało by to trwać. Czy zgodziłabym się zagrać w kolejnych siedmiu sezonach? Pewnie nie, bo to ciężka praca, a ja mam dzieci. Jeżeli jednak byłoby to dobre i miało sens, to oczywiście. To świetna zabawa – dodała.

