Powstaje film o The Beatles. Reżyserem Peter Jackson

Po sukcesie swojego ostatniego filmu „They Shall Not Grow Old”, Peter Jackson podpisał kontrakt na kolejną produkcję. Tym razem stworzy dokument z 55 godzin materiału z sesji nagraniowych zespołu The Beatles podczas tworzenia płyty „Let It Be”.

Pełnometrażowy film dokumentalny powstanie przy użyciu materiału nakręconego podczas sesji nagraniowych oraz słynnego koncertu na dachu w londyńskim Savile Row. Jackson współpracuje z wytwórnią Beatlesów, firmą Apple, a także za zgodą McCartneya i Ringo Starra oraz Yoko Ono Lennon i Olivii Harrison. – 55-godzinny, nigdy wcześniej nie oglądany materiał filmowy i 140 godzin audio, które nam udostępniono, to już zapewnienie, że ​​ten film będzie najlepszym doświadczeniem – mówił Peter Jackson. Reżyser tłumaczył, że to tak, jakby wehikuł czasu przeniósł nas do 1969 roku i moglibyśmy usiąść w studiu, obserwując, jak czterej przyjaciele tworzą wspaniałą muzykę. – Po przeanalizowaniu całego materiału i dźwięku, który Michael Lindsay-Hogg nakręcił 18 miesięcy przed ich rozpadem, jest po prostu niesamowitym skarbem historii. Jestem podekscytowany i zaszczycony, że otrzymałem ten niezwykły materiał filmowy. Tworzenie tego filmu będzie czystą przyjemnością – dodał.