Avengersi uratowali Super Bowl. Trailery filmów „Avengers: Koniec gry” i „Kapitan Marvel”

Według wszelkich rankingów, filmy „Avengers: Koniec gry” i „Kapitan Marvel” to jedne z najbardziej wyczekiwanych tytułów tego roku. Ten pierwszy, w większości zestawień tworzonych pod koniec 2018 roku, niezmiennie plasował się na najwyższych stopniach podium. Nic dziwnego więc, że wszyscy spodziewali się prezentacji zwiastunów obu filmów właśnie podczas Super Bowl – święta nie tylko futbolu amerykańskiego, ale też coraz bardziej amerykańskiej popkultury.

O samym meczu można właściwie szybko zapomnieć. Było to spotkanie raczej dla koneserów tego sportu niż zwykłego zjadacza popcornu. W całym spotkaniu zanotowano tylko jedno przyłożenie, pierwsze punkty zdobyto dopiero po 20 minutach, a ostateczny wynik to 10-3 dla New England Patriots. Według amerykańskich ekspertów zawiódł quarterback zespołu Los Angeles Rams – Jared Goff. Cały mecz dobrze podsumowuje gif, który zdobywa właśnie ogromną popularność za oceanem.

„Avengers: Koniec gry”

Budowanie napięcia przed premierą czwartej części Avengersów rozpoczęło się już dawno temu – gdzieś w okolicach pierwszych trailerów „Kapitan Marvel”, albo nawet w ostatnich minutach „Avengers: Wojna bez granic”. Wszyscy, którzy mieli okazję obejrzeć ostatnią część przygód Kapitana Ameryki, Iron Mana i spółki, na kontynuację tej epickiej opowieści czekają z pewnością ze zniecierpliwieniem.

7 grudnia 2018 roku pojawił się pierwszy trailer zaostrzający apetyty fanów superbohaterów spod znaku Marvela. 2,5-minutowy zwiastun na szczęście nie zdradzał zbyt wiele, co zostało docenione przez fanów. Mieliśmy za to powrót do klimatu wstrząsającej katastrofy, której mogli doświadczyć widzowie „Avengers: Wojna bez granic”. Podczas Super Bowl pokazano jeszcze mniej. Podczas półminutowego teasera widzimy jedynie migawki z bohaterami. Tym razem atmosfera jest już inna: herosi zagryźli zęby i wracają do walki. Także tym razem mniej oznacza lepiej. W końcu premiera dopiero 25 kwietnia.

„Kapitan Marvel”

Na kolejny film z uniwersum Marvela nie trzeba jednak czekać aż tak długo. Już 8 marca – w dzień kobiet – do kin trafi również mocno wyczekiwany tytuł. „Kapitan Marvel” będzie nie tylko pomostem pomiędzy trzecią i czwartą częścią „Avengersów”, ale też pierwszym filmem MCU, w którym główną bohaterką będzie kobieta (DC miało wcześniej swoją „Wonder Woman”). Także ta produkcja doczekała się swojego zwiastuna. W tym przypadku pokazano znacznie więcej. Zapraszamy do oglądania.

