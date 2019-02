Gra w filmach i próbuje sił w modelingu. Córka Clinta Eastwooda jest podobna do ojca?

„Aktorka. Mama” – tak na Instagramie opisała się Francesca Fisher-Eastwood. 25-letnia córka Clinta Eastwooda ma za sobą wymarzony start w branży filmowej. Po raz pierwszy na ekranie pojawiła się mając zaledwie dwa lata, kiedy to dołączyła do obsady „Pod niebem Henrietty”. Później występowała m.in. w telewizyjnej produkcji „Mrs. Eastwood & Company”, a widzom dała się poznać także dzięki rolom w serialach „Fargo” i „Twin Peaks”. Na tym jednak nie koniec.

Nieudane małżeństwo

Fisher-Eastwood pracuje jako modelka, a że pozowanie do zdjęć nie jest jej obce, możemy dowiedzieć się z profilu na Instagramie. Córkę popularnego aktora obserwuje tam już 183 tys. użytkowników. Aktorka równie chętnie co w markowych ubraniach, występuje przed obiektywem z... synem, którego urodziła w sierpniu ubiegłego roku. Ojcem dziecka jest Alexander Wraith. Chociaż wszystko wygląda na to, że 25-latka w końcu ułożyła sobie życie osobiste, to nie zawsze miała łatwo. W listopadzie 2013 roku wyszła za mąż za Jordana Feldsteina, który był bratem aktora Jonaha Hilla. Małżeństwo zostało unieważnione tydzień później.

