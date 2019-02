Piękna curlerka wcieliła się w bohaterkę „Tomb Raidera”. Jak wypada przy Angelinie Jolie?

26-letnia Rosjanka przebrała się w czarny t-shirt, czarne szorty, włożyła wysokie czarne buty i przypięła do ciała pasy z bronią. Wszyscy chyba jednak przyznamy, że takie „przebranie” to jeszcze trochę za mało. Dlatego, aby bardziej upodobnić się do Lary Croft, zawodniczka nałożyła jeszcze na twarz specjalną maskę. Efekt końcowy pokazała na swoim koncie na Instagramie.

Bryzgałowa nie ukrywa, że bardziej niż na samej Larze Croft zależało jej na osiągnięciu podobieństwa do Angeliny Jolie grającej Larę Croft w filmie. Choć jest to oczywiście jej wolny wybór, wydawałoby się, że bliżej jej do urody obecnej odtwórczyni tej roli – Alicii Vikander.

– Zostałam ostatnio zaproszona do udziału w interesującym projekcie organizowanym przez Rosyjski Komitet Olimpijski, nazwanym „Obrazy”. Skończyłam jako obraz lary Coft. Jak wam się podoba? – pisała sportsmenka na Instagramie. W takim razie my też zapytamy naszych czytelników: która Lara podoba wam się najbardziej?

