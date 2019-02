„Szansa na sukces” powraca. Kiedy najbliższe castingi?

„Szansa na sukces” to program muzyczny, który cieszył się ogromną popularnością. Był emitowany przez kilkanaście lat do kwietnia 2012 roku. Już niedługo ruszają castingi do nowej odsłony programu.

„Szansa na sukces” to z pewnością jeden z najbardziej popularnych programów muzycznych w Polsce. Jego twórcą była Elżbieta Skrętkowska. Program zaś prowadził Wojciech Mann. „Szansa na sukces” była emitowana od listopada 1993 roku do kwietnia 2012 roku. Dzięki temu programowi karierę muzyczną rozwinęli m.in.: Justyna Steczkowska, Andrzej Lampert, Dominika Gawęda, Katarzyna Cerekwicka, Katarzyna Stankiewicz, Anna Wyszkoni i Ewa Farna. Ruszają castingi Fani programu powinni być zachwyceni, ponieważ już niedługo ruszają eliminacje do programu „Szansa na sukces Opole 2019”. Aby stać się uczestnikiem programu trzeba wziąć udział w castingu. Przesłuchania będą odbywać się w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku i Katowicach od godziny 9.00. Uczestnicy powinni przygotować dwa dowolnie wybrane przez siebie polskie utwory. Można zaśpiewać przed komisją z podkładem lub a cappella. W castingu mogą wziąć udział osoby od 12 roku życia. 16 lutego – Warszawa (ul. Woronicza 17, siedziba TVP – sala projekcyjna w bloku F)

17 lutego – Białystok (ul. świętego Rocha 14, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury)

24 lutego – Gdańsk (ul.Powstańców Warszawskich 25, Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu)

24 lutego – Katowice (ul. Grażyńskiego 47, Miejski Dom Kultury "Koszutka") Jak podaje Plejada, laureaci siedmiu odcinków programu wezmą udział w koncercie specjalnym w Opolu. Nie ujawniono dotychczas, kto wystąpi w roli prowadzącego.