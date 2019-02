Poznaliśmy nominowanych do Orłów. Nie obyło się bez wpadki

12 nominacji dla „Zimnej wojny” , osiem dla „Kamerdynera” i sześć dla „Kleru” . W środę poznaliśmy listę nominowanych do Orłów. W trakcie oficjalnego ogłaszania kandydatów doszło do drobnego potknięcia – jedna z osób upuściła koperty z nominacjami. Po ich pozbieraniu okazało się, że jest ich tylko 18 – oznaczało to, że jedna gdzieś się zapodziała. Kopertę zawierającą informację o nominowanych w kategorii Najlepszy film dokumentalny znaleziono za sceną.

Oto pełna lista nominowanych:

Najlepszy film

„Kamerdyner”



„Kler”



„Zimna wojna”



Najlepszy film europejski

„Dogman”



„Niemiłość”



„Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”



Najlepsza reżyseria

Janusz Kondratiuk – „Jak pies z kotem”



Wojciech Smarzowski – „Kler”



Paweł Pawlikowski – „Zimna wojna”



Najlepszy scenariusz

„7 uczuć”



„Kler”



„Zimna wojna”



Najlepsza główna rola kobieca

Gabriela Muskała – „Fuga”



Anna Radwan – „Kamerdyner”



Joanna Kulig – „Zimna wojna”



Najlepsza główna rola męska

Janusz Gajos – „Kamerdyner”



Jacek Braciak – „Kler”



Tomasz Kot – „Zimna wojna”



Najlepsza drugoplanowa rola kobieca

Gabriela Muskała – „7 uczuć”



Aleksandra Konieczna – „Jak pies z kotem”



Agata Kulesza – „Zimna wojna”



Najlepsza drugoplanowa rola męska

Adam Woronowicz – „Kamerdyner”



Janusz Gajos – „Kler”



Borys Szyc – „Zimna wojna”



Najlepszy montaż

„7 uczuć”



„Fuga”



„Kamerdyner”



„Książę i dybuk”



„Over the limit”



„Plan B”



„Zimna wojna”



Najlepsze kostiumy

„7 uczuć”



„Kamerdyner”



„Zimna wojna”



Najlepszy dźwięk

„Dywizjon 303. Historia prawdziwa”



„Kamerdyner”



„Zimna wojna”



Odkrycie roku

Paweł Maślona – najlepsza reżyseria, „Atak paniki”



Gabriela Muskała – najlepszy scenariusz, „Fuga”



Jagoda Szelc – najlepsza reżyseria, „Wieża. Jasny dzień”



Najlepszy filmowy serial fabularny

„1983”



„Rojst”



„Ślepnąc od świateł”



Najlepszy film dokumentalny

„Over the limit”



„Książę i dybuk”



„Opera o Polsce”



Najlepsza muzyka

„Fuga”



„Kler”



„Prawdziwa historia”



Najlepsza scenografia

„Eter”



„Kamerdyner”



„Zimna wojna”



Najlepsze zdjęcia