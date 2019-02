Najliczniejsza w historii telewizji transpłciowa obsada aktorska. Zobacz gwiazdy „Pose”

Ryan Murphy do zagrania głównych ról w serialu „Pose” zaprosił aż pięć aktorek transpłciowych. MJ Rodriguez, Angelica Ross, Dominique Jackson i Hailie Sahar wystąpiły razem z popularną modelką Indyą Moore, dla której był to debiut w Hollywood. Choć w „Pose” grają też znani Kate Mara („House of Cards”) i Evan Peters („American Horror Story”), to właśnie wymienione na wstępie panie kradną całe show. W naszej galerii pokazujemy kilka ich zdjęć z Instagrama.

Serial produkcji FX, który dostępny jest na Nefliksie, opowiada o kolorowej społeczności LGBT w Nowym Jorku z końca lat 80. Jego bohaterowie skupiają się wokół klubu organizującego wyjątkowe bale, w których najróżniejsze grupy mierzą się w zawodach tanecznych, gdzie oprócz ruchów liczą się także stroje i prezencja. Oczywiście w tle tej rywalizacji poznajemy historie poszczególnych postaci, które doprowadziły je właśnie do tego konkretnego miejsca.

Czytaj także:

Drugi sezon „Sex Education” potwierdzony. Netflix puszcza oko do widzów