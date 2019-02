Zbliża się premiera „Gry o tron”. Twórcy pokazali zdjęcia z serialu

Jon Snow, Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister czy Arya Stark. Te oraz inne postaci widzimy na zdjęciach, które udostępniono na facebookowym profilu HBO. Fotosy z serialu niewiele mówią nam o fabule najnowszej produkcji, ale z pewnością wprowadzają w klimat „Gry o tron”. Ci, którzy chcą sobie przypomnieć to, co działo się w poprzednich seriach, powinni już zacząć nadrabiać wyemitowane odcinki, o czym przypomina HBO Polska. „To już ten moment. Jeśli chcesz oglądać jeden odcinek Gry o tron dziennie, aż do premiery sezonu 8, musisz zacząć już dziś. Premiera finałowego sezonu już 15 kwietnia” – czytamy w komunikacie.

Ostatni sezon „Gry o tron”

Już w kwietniu widzowie HBO rozpoczną ostatnią odsłonę przygody z „Grą o Tron”. Ósmy sezon serialu na podstawie prozy George'a R.R. Martina zapowiadany jest bowiem jako zamykający serię. Choć do premiery pozostało jeszcze trochę czasu, aktorzy związani z produkcją już teraz dbają o to, by emocje rosły z każdym dniem.

Gwendoline Christie w rozmowie z portalem „E! News” stwierdziła, że widzowie mogą się spodziewać ogromnych emocji. – Będzie potrzebowali terapii. Sądzę, że zakończenie sezonu sprawi, że wszyscy będziemy musieli zwrócić się po pomoc do specjalisty – zapowiedziała aktorka. Odtwórczyni roli Brienne nie chciała zdradzić, czy jej postać będzie wśród tych, którym uda się przeżyć.

Do premiery ostatniego sezonu zostały jeszcze dwa miesiące, tymczasem my zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy. Jak dobrze pamiętacie serial?

QUIZ:

Wielka powtórka przed finałem. Jak dobrze znasz „Grę o Tron”?Czytaj także:

