Walentynkowy film w kinie czy przed telewizorem? 15 propozycji i podpowiedzi, gdzie oglądać

Hollywood w tym roku wyjątkowo nie uraczył nas kolejną odsłoną „50 twarzy Greya”, dlatego wybór walentynkowego hitu jest mniej oczywisty. Polscy widzowie z pewnością będą zainteresowani „Planetą singli 3”. Zwłaszcza po całkiem niedawnej, świątecznej „Planecie singli 2”, która szturmem podbiła kina (już ponad 1,5 miliona widzów). Konkurencję mogą zrobić jej dwa mniej znane filmy z zagranicy, skierowane do trochę innych grup widzów. Zwiastuny wszystkich propozycji znajdziecie poniżej. Na walentynki 2019 przygotowały się też serwisy streamingowe z filmami na żądanie oraz kodowane stacje telewizyjne. W ogólnodostępnych stacjach raczej nie mamy czego szukać, zwłaszcza że w tym roku w walentynki nie zagra piłkarska Liga Mistrzów.

Love, Rosie



A Lot Like Love



Do wszystkich chłopców, których kochałam - w Netflix



La La Land - w VOD Orange



Jej twarz - w Canal+ (od 16 lutego)



Burleska - w Netflix



Kochając Pabla, nienawidząc Escobara - w Canal+ (od 15 lutego)



Walc w alejkach - w kinach



Blue Jasmine - w Netflix



Gdyby ulica Beale umiała mówić - w kinach



Podatek od miłości - w Canal+



Walentynki - w HBO GO



Jeszcze dłuższe zaręczyny - w Netlix



Zimna wojna - vod.pl



Planeta singli 3 - w kinachCzytaj także:

Rihanna pozuje w walentynkowej bieliźnie. Bardzo mało pozostawia wyobraźni