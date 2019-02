W wieku 82 lat zmarł Albert Finney. Znamy go m.in. z filmu „Erin Brockovich”

Albert Finney urodził się w 1936 roku w Salford w Lancashire. Będąc 17-latkiem rozpoczął naukowę w Royal Academy of Dramatic Art, a trzy lata później wystąpił po raz pierwszy na scenie. Karierę rozpoczął od szekspirowskich adaptacji.

Jego debiutem kinowym była rola Micka Rice'a w dramacie „Music-hall” . Później, w 1960 roku zagrał w filmie „Z soboty na niedzielę” , następnie w 1963 roku w „przygodach Toma Jonesa” . Zagrał tam tytułową rolę, która przyniosła mu nominację do Oscara. Grał następnie u boku Audrey Hepburn w filmie „Dwoje na drodze” i zadebiutował w „Charlie Bubbles” z Lizą Minnelli. Kolejną nominację do Oscara przyniosła mu rola detektywa Herculesa Poirota w filmie „Morderstwo w Orient Ekspresie” . Trzeci raz do Oscara nominowany był za rolę w dramacie „Garderobiany” . Czwarty raz aktora nominowano w 2000 roku za rolę prawnika tytułowej bohaterki w filmie Stevena Soderbergha „Erin Brockovich” .

Prywatnie od 2006 roku był mężem Pene Delmage.

