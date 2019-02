Jak dobrze znasz kultowe komedie romantyczne? Wielka powtórka przed Walentynkami

QUIZ:

Można je lubić lub nie, ale faktem jest, że Walentynki na trwałe wpisały się w kalendarz świąt Polaków. Jeśli jednak nie macie pomysłu, jak spędzić ten dzień ze swoją połówką, proponujemy klasycznie – film. A nawet 15 różnych filmów do wyboru.

Love, Rosie



A Lot Like Love



Do wszystkich chłopców, których kochałam - w Netflix



La La Land - w VOD Orange



Jej twarz - w Canal+ (od 16 lutego)



Burleska - w Netflix



Kochając Pabla, nienawidząc Escobara - w Canal+ (od 15 lutego)



Walc w alejkach - w kinach



Blue Jasmine - w Netflix



Gdyby ulica Beale umiała mówić - w kinach



Podatek od miłości - w Canal+



Walentynki - w HBO GO



Jeszcze dłuższe zaręczyny - w Netlix



Zimna wojna - vod.pl



Planeta singli 3 - w kinach