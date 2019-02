Córka Kurta Cobaina i Courtney Love szczerze o swoim życiu: Zaczęłam terapię w wieku 4 lat

26-latka opowiedziała w wywiadzie o swojej sytuacji materialnej, małżeństwie i skomplikowanym związku ze swoją rodziną. Frances Bean Cobain przyznała, że próbowała odciąć się od nazwisk swoich sławnych rodziców. – W tej dziwnej społeczności dzieci sławnych rodziców denerwuje mnie najbardziej to, że każde z nich stara się powtarzać karierę swoich rodziców – mówi. – Naprawdę bardzo się wahałam, czy nazywać siebie artystką, muzykiem. To też kwestia tego, że jest jakiś rodzaj brudnej asocjacji muzyki i mojej rodziny, ponieważ tutaj nie zakończyło się to szczególnie dobrze – dodaje.

„Nasze matki są szalone. Zaprzyjaźnijmy się”

Cobain ujawniła, że ona i Billie Lourd – córka Carrie Fisher – przyjaźniły się w młodym wieku, ponieważ bardzo dobrze znały się ich matki. – Spojrzałyśmy na siebie i stwierdziłyśmy wspólnie: „Nasze matki są szalone. Zaprzyjaźnijmy się” – opowiada. Podobnie, jak Lourd po śmierci swojej matki, tak i Frances Bean Cobain po śmierci swojego ojca otrzymała spory majątek. Wyjaśniła, że trochę czasu zajęło jej to, żeby stać się odpowiedzialną za te pieniądze. – Mój związek z pieniędzmi jest niespotykany, ponieważ ja nigdy nie zarabiałam. Jestem dzieckiem funduszu powierniczego – dodaje. – Cały czas mam wyrzuty sumienia, bo wydaje czyjeś pieniądze. To mi miesza w głowie – przyznaje.

Terapia w wieku 4 lat

Kurt Cobain popełnił samobójstwo, gdy jego córka miała dwa lata. Frances dowiedziała się o okolicznościach jego śmierci, gdy miała pięć lat. – Na rok przed tym, jak moja matka powiedziała mi, że mój tata się zabił, wysłała mnie na terapię, żeby mnie na to przygotować – wyznała, dodając, że wczesne rozpoczęcie terapii było dla niej przełomowe i bardzo pomogło jej w późniejszym życiu.

Relacje z Courtney Love

Jak wyglądają stosunki Frances z jej matką Courtney Love? – Kiedy moja mama jest na „zdrowej” ścieżce, jest jedną z najpiękniejszych, najbardziej inteligentnych i najmilszych ludzi, jakich kiedykolwiek poznałam. Rzecz w tym, że ona jest na tyle świadoma, inteligentna i mądra, że nie wie, co ma ze sobą zrobić, kiedy zostaje sama. Jest bardzo empatyczna i nie wie, co ma z tym zrobić. Wtedy wpada w stany samozniszczenia – mówi.

W wieku 17 lat Frances Bean Cobain usamodzielniła się i odcięła się od matki. Tłumaczy, że wówczas Courtney Love była w „ciągu” narkotykowym. – Mówiła o tym głośno, a wręcz lubiła się tym przechwalać – opowiada Frances. Cobain w wieku 22 lat wyszła za mąż za Isaiaha Silvę. Małżeństwo nie trwało jednak długo i zakończyło się rozwodem w 2016 roku. Córka Kurta Cobaina przyznaje jednak, że to małżeństwo dało jej poczucie stabilizacji, kiedy tak bardzo tego potrzebowała.

