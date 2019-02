„Zabójstwo Versace: American Crime Story”. Wieloletni partner legendarnego projektanta wymienia błędy w serialu

Oświadczenie rodziny

Tuż po premierze "Zabójstwo Versace: American Crime Story" rodzina zamordowanego projektanta wydała oświadczenie, w którym zaznaczyła, że nie brała udziału w etapie produkcji serialu. "Nie zatwierdziliśmy też książki, na której częściowo oparty jest serial, nie braliśmy również udziału w pisaniu do niego scenariusza. Dlatego właśnie serial należy uznać za fikcję" - podano.



Reakcja D'Amico na śmierć Versace

Jak mówi D'Amico, co prawda był pierwszym, który znalazł ciało Versace, jednak okoliczności tego były zupełnie inne. W serialu pokazano, że D'Amico płacze i prosi o to, aby ktoś wezwał karetkę, trzymając w tym czasie w objęciach ciało projektanta. - Pokazanie, jak Ricky Martin trzyma ciało w ramionach, jest śmieszne. Może to poetycka wizja reżysera, ale ja tak nie zareagowałem - dodaje.



Założenie rodziny

D'Amico mówi, że wbrew temu, co pokazane jest w serialu, ani on, ani Versace, nigdy nie chcieli mieć dzieci. - Ani Gianni, ani ja, nie chcieliśmy się pobrać i mieć dzieci - zaznacza. - Wszystko, czego chcieliśmy to nie żyć w ukryciu - i tak też uczyniliśmy. Z radością witaliśmy na świecie dzieci naszego rodzeństwa, jednak nigdy nie planowaliśmy mieć własnych - dodaje.



Versace i alkohol

Wieloletni partner Versace podkreśla, że legendarny projektant nie pił alkoholu, co jest przedstawione w kilku scenach w serialu. - Fikcją jest np. scena, w której Gianni pije szampana w teatrze - zaznacza.



Spotkanie Versace z Cunananem

Antonio D'Amico tłumaczy, że najbardziej zdenerwowała go scena, w którym ukazano spotkanie Gianniego Versace z Andrew Cunananem w operze w San Francisco, po tym, jak mieli poznać się w klubie nocnym. - To czysta fikcja. Przez cały ten czas byłem z Giannim. Otoczeni byliśmy też wianuszkiem innych ludzi. Później wróciliśmy wspólnie do hotelu - podkreśla. - Te rzekome spotkania nigdy nie miały miejsca. Nie doszło do nich w sposób, w który zostało to pokazane - dodaje.

„Zabójstwo Versace: American Crime Story” to serial opowiadający o zabójstwie legendarnego projektanta Gianniego Versace przez Andrew Cunanana. Scenariusz oparty jest na książce „Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U.S. History” autorstwa Maureen Orth. W główne role wcielili się:

Édgar Ramírez jako Gianni Versace



Darren Criss jako Andrew Cunanan, morderca Gianniego



Ricky Martin jako Antonio D'Amico, partner Gianniego



Penélope Cruz jako Donatella Versace, siostra Gianniego

