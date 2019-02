Aktorka Lucy Liu spełnia się jako artystka. Jej prace doceniane są na całym świecie

– Chodzi o to, żeby znaleźć dom dla rzeczy, które zostały odrzucone. Kiedy znajdują się w książkach, znajdują się w swoim miejscu. Stają się nieskazitelne, prawie jak byłyby włożone w jakieś ramy – tłumaczy Lucy Liu.

Liu wykonała też między innymi dwustronny fotokolaż, który nosi nazwę „Velocity” i nawiązuje do ataków z 11 września. Artystka wykonała zdjęcia panoramy Nowego Jorku z Battery Park, nawiązując do fizycznego miejsca ataków, podczas gdy kolaż tkaniny i motki farby przeszczepionej na wierzchu nawiązują do bardziej emocjonalnych i psychologicznych odczuć. Na miejscu wszystko przytrzymuje sznurek, który jest symbolicznym nawiązaniem do tradycji kongijskich i japońskich „drzew życzeń” .

W mediach społecznościowych Lucy Liu pokazuje, że na przestrzeni lat próbowała swoich sił we wszystkim – od grafiki po rzeźbę. W poplamionych farbą spodniach pozowała do sesji dla magazynu „Hunger” . W przeciwieństwie do innych gwiazd, które traktują często sztukę, jako hobby, Liu może pochwalić się imponującym CV, które obejmuje pokazy w Cast Iron Gallery w 1993 roku, LA's Purple Gallery w 1997 roku i dwa lata studiów w New York Studio School (2004-2006). Od 24 lutego prace Lucy Liu będzie można oglądać w Muzeum Narodowym w Singapurze.

