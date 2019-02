Znamy datę premiery drugiego sezonu „Wielkich kłamstewek”. Są też pierwsze zdjęcia

Fani serialu „Wielkie kłamstewka” mają nawet kilka powodów do zadowolenia. Już wiemy, że drugi sezon serialu zadebiutuje w czerwcu, a do tego czasu, na osłodzenie, wypuszczono do sieci kilka zdjęć z produkcji. Wcześniej dowiedzieliśmy się, że do obsady dołączyła Meryl Streep.