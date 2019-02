Stan Borys jest sparaliżowany. Apeluje o pomoc

W ostatnim czasie Stan Borys skarżył się na swój stan zdrowia. Odczuwał bóle głowy, które stawały się coraz silniejsze. Muzyk rozmawiał o tym ze swoimi znajomymi, którzy przyznali, że odczuwają podobne dolegliwości. Wspólnie uznali, że przyczyną złego samopoczucia może być smog. Gdy Stan Borys poczuł się znacznie gorzej, lekarz muzyka, z którym skontaktowano się telefonicznie, zlecił szybkie wezwanie karetki. Na początku lutego piosenkarz trafił do szpitala.

Jak podaje fakt.pl, Stan Borys przeszedł udar niedokrwienny. Jego stan wciąż jest poważny. Piosenkarz ma paraliż lewej strony ciała, stracił również czucie w lewej ręce. – Jego stan jest poważny. To nie jest byle co, ale można powiedzieć, że miał szczęście w nieszczęściu. Udar nie zrobił w jego organizmie dużego spustoszenia. Ale nie ma co się oszukiwać, są deficyty, które będą musiały być rehabilitowane. Będziemy walczyć – powiedziała Ania Maelady, partnerka muzyka, w rozmowie z Wirtualną Polską.

Stan Borys odzyskał przytomność i wierzy, że jeszcze kiedyś wystąpi przed publicznością. Żeby to się udało musi jednak przejść długą rehabilitację. W związku z tym na facebookowym profilu muzyk podziękował za wsparcie emocjonalne i poprosił o to finansowe. „Chciałbym wyrazić swoją głęboką wdzięczność za natychmiastowe wsparcie w tak trudnych dla mnie chwilach, dlatego zachęcam do przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji LEX NOSTRA (nr KRS 0000365293), wyciągnęła do mnie pomocną dłoń” – czytamy.

